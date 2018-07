—Lo que yo creo más importante es que pudimos mostrarle a otras generaciones que la libertad puede costar pero es súmamente importante. Y se puede hacer una vida coherente, sana y no vivir con agresiones —agrega Miguel—. Creo que somos seres humanos como los heterosexuales: voy al baño, pago mis impuestos. Cuando en un programa de Santiago nos hicieron un reportaje le dije al periodista: "Usted cree que me casé por la torta o para bailar el vals? No, me caso para tener lo que usted tiene y yo no tengo".