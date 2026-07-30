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Gobierno Petro designó como notario al hijo de Eleonora Pineda, excongresista condenada por parapolítica

La decisión fue cuestionada, ya que la excongresista fue sentenciada en 2008 por nexos con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

Gustavo Petro nombró a Rubén Alonso Méndez Pineda como notario interino segundo de Girardot en medio de una ola de designaciones en notarías - crédito Luis Eduardo Noriega/Colprensa
Gustavo Petro nombró a Rubén Alonso Méndez Pineda como notario interino segundo de Girardot en medio de una ola de designaciones en notarías - crédito Luis Eduardo Noriega/Colprensa
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El presidente Gustavo Petro nombró a Rubén Alonso Méndez Pineda como notario interino segundo de Girardot, en medio de una serie de designaciones en notarías del país, una decisión que abrió cuestionamientos porque es hijo de la excongresista Eleonora Pineda, condenada en 2008 por vínculos con la parapolítica y con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La designación hace parte de más de una decena de nombramientos realizados en la última semana (23 al 30 de julio), y en un solo día fueron designados ocho nuevos notarios para reemplazar a funcionarios que salieron por cumplir la edad de retiro.

Según reveló Cambio, la mayoría de esos cargos fueron entregados en interinidad porque el Gobierno sostiene que la lista de elegibles de 2016 dejó de estar vigente en julio de 2018.

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Méndez Pineda, abogado, ejercerá en Girardot, Cundinamarca, aunque una parte de su trayectoria profesional transcurrió en Córdoba.

La designación de Rubén Alonso Méndez Pineda generó cuestionamientos porque es hijo de Eleonora Pineda, condenada por vínculos con la parapolítica y Salvatore Mancuso - crédito Dapre
La designación de Rubén Alonso Méndez Pineda generó cuestionamientos porque es hijo de Eleonora Pineda, condenada por vínculos con la parapolítica y Salvatore Mancuso - crédito Dapre

Su más reciente cargo en el sector público fue el de secretario general del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales.

Llegó a esa entidad cuando el director general era Mauricio Marín, quien después pasó a la presidencia de la Fiduprevisora. Salió del Fondo en 2023, tras la llegada de Fanny Vaca a la dirección.

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