Mataron a cuatro integrantes de una familia en Guanajuato, entre ellos un menor de edad y dos servidores de la nación

El crimen de la familia ocurrió en la madrugada, una mujer de 60 años fue trasladada al hospital pero murió por la gravedad de sus heridas Foto: Cuartoscuro

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Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados a balazos la madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026 en Valle de Santiago, Guanajuato, después de que un grupo armado irrumpió por la fuerza en su vivienda de la colonia Morelos. Los agresores dispararon y huyeron.

El ataque ocurrió cerca de las 5:00 horas, en una casa ubicada en la calle Solidaridad de la colonia Morelos, conocida como “La Choricera”. Una adolescente de 17 años sobrevivió y pidió ayuda a gritos, lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron al Sistema de Emergencias 911 para solicitar apoyo policial y una ambulancia.

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Las víctimas fueron Yael, de 25 años; su padre Julio Raúl, de 60 años; una mujer de 60 años y un adolescente de 15 años, quienes presentaron impactos de bala en el cuerpo y la cabeza. En el lugar, las corporaciones de seguridad localizaron a tres personas sin vida y a una mujer adulta mayor herida por proyectil de arma de fuego.

La mujer lesionada fue trasladada a un hospital cercano, donde más tarde murió a causa de las heridas. El fallecimiento fue confirmado por la Fiscalía General del Estado, que también reportó el inicio de las diligencias ministeriales para esclarecer el caso.

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Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información recabada en el sitio, varios sujetos armados habrían sorprendido a la familia mientras dormía y dispararon contra los moradores. La menor que sobrevivió declaró a los policías que los atacantes entraron por la fuerza y abrieron fuego contra sus familiares.

Las primeras respuestas incluyeron un despliegue de seguridad en el sector, mientras la zona permaneció acordonada para permitir el trabajo de los peritos. En el interior del domicilio, el personal especializado recabó indicios y aseguró el área para integrar la carpeta de investigación.

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La Fiscalía informó que peritos levantaron los cuerpos para la necropsia y los trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en la ciudad de Guanajuato. La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios quedó a cargo de las pesquisas para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga.

Entre las víctimas, Julio Raúl y Yael se desempeñaban como Servidores de la Nación en la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el multihomicidio ni sobre un posible móvil.

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REUTERS/Juan Moreno

En el recuento de hechos violentos registrado en la entidad, este caso se sumó a otros homicidios reportados durante el mismo miércoles, con un total de 11 casos en poco más de 24 horas, según el conteo referido en el reporte de los acontecimientos.

Un grupo armado irrumpió en una casa de la colonia Morelos y asesinó a cuatro familiares; una adolescente de 17 años sobrevivió.

Las víctimas fueron un hombre de 60 años , un joven de 25 años , una mujer de 60 años y un adolescente de 15 años ; la herida murió después en el hospital.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación y la Unidad de Homicidios buscó a los responsables, quienes escaparon.

Ya van 20 muertos en esta semana

Una jornada de violencia dejó otras 16 personas muertas en municipios de Guanajuato, con ataques armados, hallazgos de cuerpos y un presunto feminicidio durante un intento de robo; en ninguno de los casos hubo detenidos y la fiscalía también abrió líneas de investigación por otros tres homicidios ocurridos en las últimas horas en San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo e Irapuato.

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Así quedó la escena del crimen en San Felipe, Guanajuato (X/@michelleriveraa)

El recuento incluyó hechos en Celaya, Salamanca, León, Acámbaro, Valle de Santiago y San Francisco del Rincón. Entre los casos más graves estuvieron el asesinato de una mujer de 87 años dentro de su casa, el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas y un ataque contra el conductor de una unidad de transporte público de la Ruta diez.

En Celaya, una mujer de 87 años fue localizada sin vida en una vivienda de la calle Antonio Rábago, entre la avenida Mutualismo y la calle 10 de Mayo, en la colonia La Suiza. Policías municipales confirmaron que la víctima fue estrangulada en lo que habría sido un intento de robo.

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Horas después, cerca de la medianoche, un hombre de 35 años fue asesinado a balazos mientras caminaba junto a su esposa en la colonia León I. El ataque ocurrió en el cruce de Ramón Ramírez y Rodrigo Moreno Zermeño, y los agresores escaparon en una motocicleta sin que fueran localizados.

Vecinos que escucharon las detonaciones llamaron al 911. Minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Bomberos, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya había muerto por las heridas de bala.

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Los enfrentamientos en Guanajuato se han incrementado desde 2017 a raíz del recrudecimiento en la disputa entre el CSRL y el CJNG. (FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO)

En Salamanca hubo cinco asesinatos en distintos ataques

En Salamanca se concentró la mayor parte de los hechos reportados. En la colonia Benito Juárez, sobre la calle Sol, hombres armados atacaron a un hombre de aproximadamente 35 años, quien quedó sin vida en la vía pública.

Otro ataque ocurrió en la colonia Rinconada San Javier, en las inmediaciones del Rastro Viejo. Ahí fueron localizados un hombre y una mujer con heridas por proyectil de arma de fuego; paramédicos confirmaron la muerte del hombre en el lugar y la mujer fue trasladada en estado crítico a un hospital, donde después falleció.

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Después del mediodía se registró otro homicidio en la colonia Las Misiones, donde un hombre murió tras un ataque armado contra una unidad de transporte público. El conductor de la Ruta diez, unidad económica SA-0301, fue encontrado lesionado dentro del camión y personal de Cruz Roja confirmó que ya no tenía signos vitales.

Versiones de vecinos indicaron que sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad por el costado derecho y dispararon por lo menos en cuatro ocasiones contra el conductor. El ataque lo mató casi de manera instantánea.

Presuntos sicarios del CSRL perpetraron un ataque armado en un bar-billar de Tarimoro, en el que asesinaron a 10 personas. (FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO)

Durante la noche, en la colonia Reforma, otro hombre fue asesinado en la vía pública. Con ese caso, Salamanca acumuló cinco víctimas mortales en una sola secuencia de hechos.

Hallaron cuerpos en León, Acámbaro y Valle de Santiago

En la colonia San Sebastián de León, trabajadores de un taller mecánico encontraron el cadáver de un hombre dentro de la cajuela de un automóvil abandonado. El vehículo, un Chevrolet Beat negro, estaba estacionado desde temprana hora sobre la calle Quetzal esquina con Pavorreal.

Fue cerca de las 2:00 de la tarde cuando decidieron revisar la unidad. Observaron lo que parecía ser sangre en una de las puertas y, al inspeccionar la cajuela, localizaron el cuerpo.

También fue localizado otro cuerpo sin vida en los límites de León y Salamanca. El reporte no precisó la identidad de la víctima ni las circunstancias del hallazgo.

(Especial)

En Acámbaro, finalmente, fue encontrado el cuerpo de una persona en la comunidad de Tócuaro. El cadáver presentaba señales de violencia.

En Valle de Santiago, minutos después de la medianoche, autoridades localizaron dentro de bolsas los restos de un hombre y una mujer que horas antes habían sido reportados como secuestrados. Los cuerpos fueron hallados en la salida del municipio, sobre la carretera que va a Jaral del Progreso.

Agentes de la fiscalía investigaban si ese caso tenía relación con una organización dedicada a los préstamos gota a gota y si alguna de las víctimas era extranjera. Mientras tanto, ambos permanecían sin identificar en el Servicio Médico Forense.

San Francisco del Rincón reportó una mujer muerta y dos hombres heridos

En San Francisco del Rincón, una mujer murió y dos hombres resultaron lesionados en un ataque directo ocurrido la tarde de este miércoles sobre la calle Ignacio Allende, en la zona centro. Hombres armados a bordo de un vehículo llegaron y dispararon contra personas que se encontraban en la vía pública.

En otro hecho dentro del mismo municipio, un hombre fue asesinado frente a su hijo de cuatro años en la comunidad de El Pedregal, en los límites con Romita. Al menor le perdonaron la vida y después pudo avisar lo que había ocurrido.

Testigos informaron que primero detectaron al niño llorando y en estado de shock. Cuando logró calmarse, explicó que habían atacado a su padre, y vecinos confirmaron el hecho al encontrar al hombre en un terreno de cultivo.

La fiscalía también informó que investigaba la muerte de tres hombres registrada en las últimas horas en San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo e Irapuato.