Quintana Roo eleva su calificación crediticia: Mara Lezama atribuye la mejora al combate a la corrupción

Lezama sostuvo que el avance representa un cambio significativo respecto a la situación financiera que encontró al asumir el gobierno estatal y aseguró que el objetivo final de estas acciones es mejorar la calidad de vida de la población. Foto: Presidencia

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La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, aseguró que la mejora histórica en la calificación crediticia de la entidad es resultado de una política anticorrupción, de disciplina financiera y transparencia, además de una estrategia enfocada en evitar nuevo endeudamiento y fortalecer la recaudación estatal.

Durante “La Mañanera” de este jueves, la mandataria respondió a una pregunta sobre el reciente anuncio de que HR Ratings elevó la calificación crediticia del estado a HR AA-, un nivel que, afirmó, refleja un mejor manejo de las finanzas públicas y genera confianza para atraer inversiones.

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Lezama sostuvo que el avance representa un cambio significativo respecto a la situación financiera que encontró al asumir el gobierno estatal y aseguró que el objetivo final de estas acciones es mejorar la calidad de vida de la población mediante mayores inversiones en infraestructura y desarrollo.

¿Cómo logró Quintana Roo mejorar su calificación crediticia?

La gobernadora explicó que, cuando inició su administración, Quintana Roo contaba con una de las calificaciones crediticias más bajas, ubicada en BBB-, y que el cambio fue posible gracias a una estrategia basada en el manejo responsable de los recursos públicos.

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"El dinero no le pertenece al gobierno, le pertenece al pueblo y debe regresar al pueblo“, afirmó la mandataria al explicar que el presupuesto estatal se ha ejercido con criterios de eficiencia y transparencia.

Entre las principales acciones que destacó se encuentran:

Disciplina financiera en el manejo del gasto público.

Inversión en proyectos considerados prioritarios para la población.

Pago de pasivos heredados, incluidos cerca de 7 mil millones de pesos de pasivo circulante.

No contratar nuevos créditos, ni de corto ni de largo plazo.

Fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos.

Lezama enfatizó que mantener finanzas sanas también implica cumplir con las obligaciones financieras heredadas sin recurrir a un mayor endeudamiento.

Mara Lezama asegura que el combate a la corrupción fue clave

La gobernadora afirmó que uno de los factores determinantes para mejorar la situación financiera del estado fue combatir prácticas de corrupción que, dijo, durante años afectaron la recaudación pública.

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Recordó que al inicio de su administración existían conductas que se habían normalizado y que impedían que los recursos ingresaran correctamente a las arcas estatales.

"No hemos pedido un solo crédito ni a largo plazo ni a corto plazo. Trabajar en finanzas sanas, trabajar en el combate a la corrupción, que es fundamental“, declaró.

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Según explicó, al eliminar estas prácticas fue posible incrementar de forma importante la recaudación estatal, recursos que ahora se destinan a programas y obras públicas.

La mandataria señaló que la mejora en la captación de ingresos tiene un propósito específico: traducirse en bienestar para la población mediante mejores servicios públicos e infraestructura.

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¿Qué beneficios tendrá la nueva calificación crediticia para Quintana Roo?

De acuerdo con Mara Lezama, una mejor calificación crediticia fortalece la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, lo que facilita la llegada de nuevos proyectos al estado.

En ese sentido, destacó que el gobierno impulsa el desarrollo de un distrito financiero, iniciativa que, aseguró, ya despierta el interés de diversas empresas interesadas en instalarse en la entidad.

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La gobernadora afirmó que estas inversiones permitirán generar:

Más empleos formales.

Puestos de trabajo mejor remunerados.

Mayor desarrollo económico.

Diversificación de la economía estatal.

Añadió que una economía más sólida permitirá que el gobierno continúe invirtiendo en infraestructura sin comprometer las finanzas públicas.

Quintana Roo prevé inversión récord en infraestructura durante 2026

Como ejemplo del impacto que tendrá la mejora financiera, Mara Lezama adelantó que durante 2026 el gobierno estatal realizará una inversión en infraestructura superior a la ejecutada durante todo el sexenio anterior.

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La mandataria aseguró que este incremento será posible gracias a las finanzas sanas alcanzadas por su administración y al fortalecimiento de la confianza de los mercados financieros.

Asimismo, reiteró que su gobierno mantendrá la política de no contratar nueva deuda y continuará privilegiando el uso eficiente de los recursos públicos.

Al concluir su intervención, Lezama atribuyó estos resultados a una administración basada en la honestidad y alineada con la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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"La honestidad da resultados“, concluyó la gobernadora al defender que la disciplina financiera y el combate a la corrupción han permitido mejorar la posición crediticia de Quintana Roo y abrir nuevas oportunidades de inversión para la entidad.