Kena recién había salido del quirófano cuando se acercó otra médica: "Me dijo: 'Hija de puta, sos una asesina'". Kena juró que no sabía que estaba embarazada. "Después se fue, yo me quedé acostada y empecé a llorar. Lloraba, puteaba en silencio, no podía parar. Lloré por todos esos años de pobreza. Pensaba 'por ser pobre casi me muero', porque con plata no me hubiese hecho un aborto tan peligroso".