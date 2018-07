"Cuando sentí que los tenía lejos me quedé esperando, hice caso al del 911 y esperé que vinieran a atenderme en 9 y 42. Pero me dio miedo seguir ahí porque estaba cerca de donde había recibido el ataque. Al rato me llamaron del 911 porque no me encontraban. Yo ya estaba en 15 y 42. Había salido en busca de gente porque no quería estar solo. Sentía pánico. No podía razonar", cuenta Hermann.