— En primer lugar esperemos que se llegue a algún tipo de solución en el plano legislativo y no ahondar grietas en el país. Pero ante todo, si esta ley se llegara a aprobar, van a intervenir tribunales de prácticamente todo el país porque la aplicación e interpretación de los Códigos es materia de los jueces provinciales. O de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, en cuanto a interpretación del Código Penal, esto en principio no es materia federal. Y el cuestionamiento de constitucionalidad se hará, con lo cual no es imposible prever una judicialización importante en todo el país. Quiere decir que tenemos un nuevo problema más de los tantos que tenemos para resolver en el plano judicial. Y aun así, si llegara a la Corte, ésta resuelve un caso en particular. Y aunque siente opiniones generales, son declaraciones que pueden tener un cierto camino conductor para otros tribunales pero siempre se refieren a casos individuales. No es como en el derecho americano, y en general anglosajón, donde cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos dicta una sentencia en principio es de cumplimiento obligatorio para todas las instancias judiciales hasta tanto sea modificada por otra sentencia. Ese no es el régimen de nuestro país.