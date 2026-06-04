Así se comporta la araña violinista que ha picado a un hombre en Málaga y que casi le hace perder un brazo

Araña violinista (Shutterstock)

La picadura de una araña violinista a un hombre de 37 años en Málaga ha hecho saltar las alertas sobre este insecto, que tiende a tender un carácter huidizo. El vecino del barrio marinero El Palo sigue recuperándose de una lesión que casi le cuesta la pérdida de un brazo. El hombre se encontraba realizando labores de jardinería en casa de un amigo cuando sintió “una fuerte punzada”, según cuenta Diario Sur.

El primer síntoma fue una hinchazón instantánea acompañada de una fiebre que alcanzó los 39 grados. Con el paso de las horas, la picadura empeoró y decidió acudir al centro médico. Los sanitarios identificaron que la picadura correspondía a la Loxosceles rufescens, la conocida como araña violinista por sus largas patas. Inmediatamente, los profesionales abrieron la herida del malagueño para frenar la creciente necrosis y le administraron antibióticos y analgésicos.

PUBLICIDAD

La araña violinista es un arácnido conocido en España, aunque su mordedura es poco frecuente. Pese a que por lo general su picadura no debería ser grave, su veneno citotóxico y hemolítico es capaz de desencadenar loxoscelismo, un cuadro clínico que puede oscilar entre reacciones leves hasta lesiones necróticas graves e incluso, en rarísimos casos, toxicidad sistémica importante.

La picadura de la araña solitaria

En 2024, un equipo multidisciplinar de investigadores españoles publicó para la Revista de Salud Ambiental (SESA) una investigación en la que recogían cuatro casos clínicos ocurridos en Mallorca, Girona y Vizcaya. “La evolución de la mordedura varió considerablemente entre los cuatro pacientes, con un paciente mostrando la forma más leve en su forma edematosa, otros dos pacientes con la forma necrótica típica de afección local y un último paciente que fue mordido hasta en tres ocasiones en el mismo brazo, siendo la última mordedura algo más grave ya que hubo afectación del miembro entero”, recogen los autores.

PUBLICIDAD

Según los expertos, la “injustificada fama” de las arañas ha llevado a verlas “como unos artrópodos temidos por su aspecto y sus potenciales mordeduras venenosas”. Sin embargo, si bien en la Península Ibérica existen alrededor de 1400 especies de arañas, solo unas pocas, entre ellas la L. rufescens y las del género Latrodectus (viudas negras), pueden provocar mordeduras de relevancia clínica.

La araña violinista es la especie de mayor preocupación sanitaria por su sinantropía, su expansión progresiva y su capacidad para habitar en entornos urbanos y viviendas. Desde hace algunas décadas, la L. rufescens ha mostrado tendencias de expansión dentro de Europa, lo que ha aumentado el interés de la comunidad científica por estudiar a estos insectos.

PUBLICIDAD

Una araña violinista. (Gobierno de México/Secretaría de Salud)

Una araña solitaria, pero invasora

La araña violinista es una araña solitaria, nocturna y huidiza, no agresiva, cuyo comportamiento invasor y adaptación a estructuras humanas la convierten en una amenaza perimetral en salud ambiental. La vigilancia se recomienda mediante trampas adhesivas y revisiones periódicas. Las arañas violín suelen desplazarse por las paredes, por lo que las trampas deben colocarse lo más cerca posible de ellas

En cuanto a prevención y control, los expertos abogan por medidas higiénico-sanitarias, el sellado de refugios y limpieza, el uso de aspiradoras, y solo en situaciones de alta infestación, el empleo racional de insecticidas. “En ningún caso el empleo de estos dispositivos supone una solución al problema, ya que se requiere de un plan de control integrado, si bien es cierto que puede ayudar a eliminar arañas ocasionalmente”, concluyen.

PUBLICIDAD