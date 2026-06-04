Así son las 5 villas de lujo más caras de la Costa del Sol: de una finca andalusí a una mansión con spa

Puerto Banús al atardecer, Marbella, Málaga (Shutterstock)

La Costa del Sol concentra algunas de las viviendas más exclusivas del mercado inmobiliario español. Marbella, Benahavís, Puerto Banús y Sotogrande se han consolidado como enclaves de referencia para el comprador de alto poder adquisitivo, tanto nacional como extranjero, gracias a su clima, su conexión con el Mediterráneo y una oferta residencial marcada por grandes parcelas, privacidad e instalaciones propias de un resort.

Según un listado publicado por Idealista, las villas de lujo más caras de la Costa del Sol alcanzan precios de entre 24 y 34 millones de euros. Se trata de inmuebles situados en algunas de las zonas más cotizadas del litoral andaluz, con superficies que superan en varios casos los 2.000 metros cuadrados construidos y equipamientos como spas privados, piscinas interiores, cines, bodegas, gimnasios, boleras o incluso minigolf.

PUBLICIDAD

La vivienda más cara del ranking es La Madrugada, una villa de estilo hispano-árabe ubicada en Los Flamingos, en Benahavís, entre Puerto Banús y Estepona. La propiedad destaca por su arquitectura andalusí-morisca y por una entrada presidida por puertas de cristal y forja que conducen a un patio central rodeado por 51 arcos de piedra tallada y palmeras.

Villa de lujo La Madrugada en Benahavís, Málaga (Mianna Properties / Idealista)

En realidad, el conjunto está formado por dos villas independientes que suman 4.280 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 333.000 metros cuadrados. Cuenta con piscina, lago privado, terrazas, gazebo, 17 habitaciones y 16 baños. Su precio asciende a 34 millones de euros.

PUBLICIDAD

Mansiones con spa, cine y piscina climatizada

La segunda propiedad más cara se encuentra a pie de playa en Puerto Banús. Según Idealista, se trata de una mansión concebida casi como un complejo privado de vacaciones, con una parcela de 3.085 metros cuadrados, una casa principal y dos viviendas de invitados.

Villa de lujo en Puerto Banús, Málaga (Idealista)

En conjunto, suma 1.684 metros cuadrados construidos, 10 habitaciones y 10 baños. Además de su ubicación, el inmueble destaca por sus interiores de lujo y por instalaciones como spa con piscina climatizada, gimnasio, sauna, bar, cine, salón para eventos, sala de fumadores de puros y bodega. Se vende por 30 millones de euros y también se ofrece en alquiler por 12.000 euros al día o 80.000 euros semanales en agosto.

PUBLICIDAD

También por 30 millones de euros está a la venta El Único, una villa situada en La Zagaleta, una de las urbanizaciones más exclusivas de Benahavís. La vivienda tiene 2.200 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 8.000 metros cuadrados y una arquitectura en forma de “C abierta”, diseñada para aprovechar las vistas al Mediterráneo y a la montaña.

Villa de lujo El Único en la urbanización de La Zagaleta en Málaga (Idealista)

Dispone de nueve dormitorios, ocho baños, una cocina gourmet y grandes ventanales. Entre sus instalaciones figuran una bolera, cine, gimnasio, minigolf, piscina interior y piscina exterior infinita.

PUBLICIDAD

La cuarta vivienda del listado también se encuentra en La Zagaleta. Es un chalet de nueva construcción situado sobre una parcela de 6.847 metros cuadrados con piscina. La propiedad cuenta con ocho dormitorios y nueve baños, incluida una suite principal de 67 metros cuadrados con dos vestidores y terrazas.

Villa de lujo en La Zagaleta con piscina climatizada (Idealista)

Su diseño combina fachada de piedra, grandes ventanales y líneas contemporáneas. Uno de sus elementos más destacados es la piscina climatizada. Su precio de venta es de 24,75 millones de euros.

PUBLICIDAD

Sotogrande completa el ranking

La quinta villa más cara del listado está situada en La Reserva de Sotogrande, otro de los grandes enclaves del lujo residencial en el sur de España. La vivienda, de obra nueva, tendrá 3.981 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 10.000 metros cuadrados con orientación sur. El inmueble se distribuye en tres plantas y contará con ocho suites, nueve baños, zonas abiertas con grandes ventanales y una piscina infinita exterior con hoguera.

Villa de lujo en Sotogrande, Málaga (Idealista)

Entre sus instalaciones figuran un salón de casi 100 metros cuadrados, zona wellness con spa, crioterapia, sauna, hammam, piscina cubierta climatizada y gimnasio. También tendrá sala de cine, bodega, apartamento de servicio y garaje con capacidad para seis vehículos. Su precio de venta es de 24 millones de euros.

PUBLICIDAD