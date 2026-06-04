España

Así son las 5 villas de lujo más caras de la Costa del Sol: de una finca andalusí a una mansión con spa

El listado incluye propiedades exclusivas en Benahavís, Puerto Banús y Sotogrande con precios que oscilan entre los 24 y los 34 millones de euros

Guardar
Google icon
Puerto Banús al atardecer, Marbella, Málaga (Shutterstock)
Puerto Banús al atardecer, Marbella, Málaga (Shutterstock)

La Costa del Sol concentra algunas de las viviendas más exclusivas del mercado inmobiliario español. Marbella, Benahavís, Puerto Banús y Sotogrande se han consolidado como enclaves de referencia para el comprador de alto poder adquisitivo, tanto nacional como extranjero, gracias a su clima, su conexión con el Mediterráneo y una oferta residencial marcada por grandes parcelas, privacidad e instalaciones propias de un resort.

Según un listado publicado por Idealista, las villas de lujo más caras de la Costa del Sol alcanzan precios de entre 24 y 34 millones de euros. Se trata de inmuebles situados en algunas de las zonas más cotizadas del litoral andaluz, con superficies que superan en varios casos los 2.000 metros cuadrados construidos y equipamientos como spas privados, piscinas interiores, cines, bodegas, gimnasios, boleras o incluso minigolf.

PUBLICIDAD

La vivienda más cara del ranking es La Madrugada, una villa de estilo hispano-árabe ubicada en Los Flamingos, en Benahavís, entre Puerto Banús y Estepona. La propiedad destaca por su arquitectura andalusí-morisca y por una entrada presidida por puertas de cristal y forja que conducen a un patio central rodeado por 51 arcos de piedra tallada y palmeras.

Villa de lujo La Madrugada en Benahavís, Málaga
Villa de lujo La Madrugada en Benahavís, Málaga (Mianna Properties / Idealista)

En realidad, el conjunto está formado por dos villas independientes que suman 4.280 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 333.000 metros cuadrados. Cuenta con piscina, lago privado, terrazas, gazebo, 17 habitaciones y 16 baños. Su precio asciende a 34 millones de euros.

PUBLICIDAD

Mansiones con spa, cine y piscina climatizada

La segunda propiedad más cara se encuentra a pie de playa en Puerto Banús. Según Idealista, se trata de una mansión concebida casi como un complejo privado de vacaciones, con una parcela de 3.085 metros cuadrados, una casa principal y dos viviendas de invitados.

Villa de lujo en Puerto Banús, Málaga
Villa de lujo en Puerto Banús, Málaga (Idealista)

En conjunto, suma 1.684 metros cuadrados construidos, 10 habitaciones y 10 baños. Además de su ubicación, el inmueble destaca por sus interiores de lujo y por instalaciones como spa con piscina climatizada, gimnasio, sauna, bar, cine, salón para eventos, sala de fumadores de puros y bodega. Se vende por 30 millones de euros y también se ofrece en alquiler por 12.000 euros al día o 80.000 euros semanales en agosto.

También por 30 millones de euros está a la venta El Único, una villa situada en La Zagaleta, una de las urbanizaciones más exclusivas de Benahavís. La vivienda tiene 2.200 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 8.000 metros cuadrados y una arquitectura en forma de “C abierta”, diseñada para aprovechar las vistas al Mediterráneo y a la montaña.

Villa de lujo El Único en la urbanización de La Zagaleta en Málaga
Villa de lujo El Único en la urbanización de La Zagaleta en Málaga (Idealista)

Dispone de nueve dormitorios, ocho baños, una cocina gourmet y grandes ventanales. Entre sus instalaciones figuran una bolera, cine, gimnasio, minigolf, piscina interior y piscina exterior infinita.

La cuarta vivienda del listado también se encuentra en La Zagaleta. Es un chalet de nueva construcción situado sobre una parcela de 6.847 metros cuadrados con piscina. La propiedad cuenta con ocho dormitorios y nueve baños, incluida una suite principal de 67 metros cuadrados con dos vestidores y terrazas.

Villa de lujo en La Zagaleta con piscina climatizada
Villa de lujo en La Zagaleta con piscina climatizada (Idealista)

Su diseño combina fachada de piedra, grandes ventanales y líneas contemporáneas. Uno de sus elementos más destacados es la piscina climatizada. Su precio de venta es de 24,75 millones de euros.

Sotogrande completa el ranking

La quinta villa más cara del listado está situada en La Reserva de Sotogrande, otro de los grandes enclaves del lujo residencial en el sur de España. La vivienda, de obra nueva, tendrá 3.981 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 10.000 metros cuadrados con orientación sur. El inmueble se distribuye en tres plantas y contará con ocho suites, nueve baños, zonas abiertas con grandes ventanales y una piscina infinita exterior con hoguera.

Villa de lujo en Sotogrande, Málaga
Villa de lujo en Sotogrande, Málaga (Idealista)

Entre sus instalaciones figuran un salón de casi 100 metros cuadrados, zona wellness con spa, crioterapia, sauna, hammam, piscina cubierta climatizada y gimnasio. También tendrá sala de cine, bodega, apartamento de servicio y garaje con capacidad para seis vehículos. Su precio de venta es de 24 millones de euros.

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioMálagaPlayas EspañaVivienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sanidad detecta 111 casos de cáncer relacionados con ponerse pecho

El linfoma anaplásico de células grandes es una enfermedad rara relacionada con los implantes mamarios

Sanidad detecta 111 casos de cáncer relacionados con ponerse pecho

Así se comporta la araña violinista que ha picado a un hombre en Málaga y que casi le hace perder un brazo

Científicos españoles recuerdan que el riesgo por la picadura de este arácnido es bajo

Así se comporta la araña violinista que ha picado a un hombre en Málaga y que casi le hace perder un brazo

Resultados del Super Once del 4 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 4 junio

El método de los ladrones para comprobar si una casa está habitada: la Ertzaintza advierte sobre estos marcadores

La policía vasca ha advertido sobre marcadores dejados por potenciales intrusos para comprobar si se accede regularmente a una vivienda

El método de los ladrones para comprobar si una casa está habitada: la Ertzaintza advierte sobre estos marcadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

Mascotas en comunidades de vecinos: cuándo pueden prohibirte tener un perro en casa

Mascotas en comunidades de vecinos: cuándo pueden prohibirte tener un perro en casa

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

El pueblo de moda para comprar casas en el Pirineo: 89.000 euros por viviendas reformadas de tres habitaciones

DEPORTES

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones