"Eso fue muy importante, mis padres adoptivos nunca creyeron que yo tenía una enfermedad ni una discapacidad ni que iba a ser imposible desarrollarme. Me acuerdo que como yo tenía el pelo tan blanco mi mamá me decía en chiste: 'Vos tenés que ser abogado ave negra, supongo que quería decir 'cuervo'. Yo no sabía lo que era eso de ave negra, lo importante es que crecí en una familia en la que me decían que yo podía ser abogado".