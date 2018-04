Como no apostar a la vida ! Es inmenso el dolor de la muerte, el vacio total, un precipicio. Me aterra de solo pensarlo. . Obvio que es muy delicada la situacion que uno se encuentre.Pero yo apuesto a la vida todos los dias porque la perdida de un hijo es un dolor que no podes soportar. Yo quiero que respetemos las ideas de cada uno, nos escuchemos y podamos hablar de este tema . Apostemos mas a la familia y a trabajar para cuidar vidas .Yo pase por el dolor mas grande que puede tener una madre, un dolor que te atraviesa por todo tu cuerpo y te deja su marca para toda la vida. En ese momento tenia 6 hijos , mi sueño hecho realidad. De repente paso lo de Facu y fue como que me clavaran un puñal en el corazon. Al dia de hoy me pregunto Por que ? Todavia hoy no puedo creer como pude seguir , como pude seguir educando a todos esos chiquitos que no entendian como su hermanito se habia ido para nunca volver.Fue muy dificil, pero gracias a Dios y al amor que nos tenemos lo logramos . Y apostamos a la vida nuevamente con mucho miedo pero con mucho amor. La vida nos regalo dos bombones que nos enseñaron a volver a creer. Yo creo que todos nosotros tenemos que volver a creer en nosotros a confiar a respetarnos a valorarnos a escucharnos y a hacer un cambio . No se si pueda expresarles lo que siento porque la realidad es que dolores como este son inimaginables , pero si decirles que sin dudarlo apuesto a la vida y trabaje y eduque a mis hijos para que no tengan miedo y crezcan felices.Yo abrazo la vida todos los dias❤️

A post shared by Maru Botana (@marubotanaok) on Apr 25, 2018 at 7:02pm PDT