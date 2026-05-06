Debate de bonos escolares termina en pelea: María Fernanda Cabal y Sandra Jaimes se enfrentan tras ruptura de quórum en el Senado

María Fernanda Cabal y Sandra Jaimes se enfrentaron verbalmente tras levantarse la sesión por falta de quórum en el Senado. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Colprensa y Senado)

La ruptura del quórum durante la discusión del proyecto de bonos escolares en el Senado derivó en un enfrentamiento directo entre María Fernanda Cabal y Sandra Jaimes, representantes de la oposición y el oficialismo, respectivamente.

El episodio, que se desarrolló tanto en el recinto como en los pasillos del Congreso, dejó en evidencia la profunda división política frente a la iniciativa impulsada por la senadora Paloma Valencia, que propone la creación de un subsidio para que familias de bajos recursos puedan elegir entre educación pública o privada.

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Enfrentamiento entre Cabal y Jaimes

La tensión escaló luego de que se levantara la sesión por falta de quórum. En ese momento, María Fernanda Cabal (Centro Democrático) y Sandra Jaimes (Pacto Histórico) protagonizaron un cruce verbal a las afueras de la plenaria.

Cabal, una de las principales defensoras del proyecto, aseguró: “No quieren que los hijos de los pobres escojan el colegio que les dé la gana. La izquierda quiere a los pobres esclavos de la pésima educación pública”.

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Por su parte, Jaimes respondió con una postura frontal contra la iniciativa: “¡Abajo los bonos escolares, abajo la privatización de la educación!”, en referencia a lo que considera un riesgo de trasladar recursos públicos al sector privado.

El intercambio continuó con nuevas declaraciones. Cabal afirmó: “¡Qué viva la libertad carajo!... ¡fuera los mamertos que esclavizan a los pobres!”, mientras que Jaimes replicó: “¡Desde que la derecha no gobierna ya no hay esclavos en Colombia!”.

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El enfrentamiento reflejó no solo un choque personal, sino también dos visiones opuestas sobre el papel del Estado en la educación y el uso de los recursos públicos.

Un tenso enfrentamiento se desata en los pasillos del Congreso de Colombia durante la discusión de los bonos escolares. Gritos de "¡abajo los bonos escolares!" y "¡que viva lo público!" interrumpen a la senadora de oposición. - crédito @LAMONJACALI/X

Ruptura del quórum y bloqueo del debate

Durante la sesión, la bancada del Pacto Histórico anunció su retiro del recinto como estrategia para impedir la votación del proyecto, lo que llevó a la ruptura del quórum y a la suspensión de la plenaria.

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La senadora María José Pizarro explicó la decisión al señalar que su colectividad no respaldará la iniciativa en ninguna circunstancia: “No vamos a apoyar la privatización del sistema educativo. Nuestra postura ideológica es distinta”.

La votación de la ponencia positiva del proyecto se prolongó por más de 30 minutos; sin embargo, no se alcanzó el número mínimo de congresistas requerido para tomar una decisión válida, lo que obligó a levantar la sesión.

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Antes de finalizar, el presidente del Senado, Lidio García, pidió dejar constancia de la asistencia de los legisladores, en medio del debate generado por la solicitud del Gobierno Petro de remitir listados de inasistencia al Consejo de Estado para evaluar posibles sanciones.

El proyecto de bono escolar quedó sin avanzar luego de que no se alcanzaran los votos mínimos en la plenaria. - crédito EFE/Gustavo Amador y REUTERS/Luisa Gonzalez

El proyecto de bonos escolares

La iniciativa, presentada por la senadora Paloma Valencia, propone la creación de un bono escolar financiado con recursos públicos, que permitiría a las familias elegir el tipo de institución educativa para sus hijos.

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Desde la oposición, el proyecto es defendido como un mecanismo para ampliar la libertad de elección y mejorar la calidad educativa mediante competencia entre instituciones.

En contraste, sectores del oficialismo consideran que la propuesta puede debilitar la educación pública, al desviar recursos hacia colegios privados y replicar modelos anteriores como el programa Ser Pilo Paga.

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Contexto legislativo y tensiones previas

La plenaria del Senado ya venía marcada por dificultades para avanzar en la discusión de proyectos. Durante la jornada, también hubo desacuerdos sobre el orden del día, especialmente frente a la ley ordinaria de jurisdicción agraria, impulsada por el Gobierno con mensaje de urgencia.

El presidente del Senado, Lidio García, recordó que existía un acuerdo para discutir esta iniciativa solo después de su aprobación en la Cámara de Representantes. Sin embargo, la noticia de que esa corporación había aplazado el debate llevó a que la atención se centrara nuevamente en el proyecto de bonos escolares.

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En ese contexto, Sandra Jaimes propuso retirar la iniciativa del orden del día y devolverla a la comisión, pero la proposición no obtuvo los votos suficientes, lo que permitió continuar con el trámite antes de la ruptura del quórum.

Paloma Valencia es la autora del proyecto de bonos escolares discutido en el Senado. - crédito Prensa Senado

Estrategias políticas en disputa

La salida del Pacto Histórico del recinto responde tanto a una estrategia legislativa para bloquear el avance del proyecto, como a una postura ideológica frente al modelo educativo.

Desde el oficialismo se insiste en que la propuesta representa una forma de privatización de la educación, mientras que desde la oposición se argumenta que busca empoderar a las familias y ampliar sus opciones.

Este pulso político también se da en un contexto preelectoral, en el que el proyecto de bonos escolares forma parte de las propuestas de campaña de Paloma Valencia, lo que añade un componente político adicional al debate.