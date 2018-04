La enorme mayoría de estos soldados fueron formados por el nazismo que ya llevaba no menos de 8 o 9 años en el poder (desde 1933), estaban convencidos de lo que hacían. Eran hombres comunes, jóvenes, personas con un ideal que en medio de la batalla estaban convencidos de lo que tenían que hacer. No estaban locos. Pero claro, como también tenían padres, hermanos, hijos vecinos, era lógico que después de una tarde como la de "La cosecha" en las que ametrallaron a miles de personas, tuvieran pesadillas, angustia, dificultades para dormir. No es fácil matar niños, mujeres, viejos. Algo les tenía que suceder.