Diputada del PAN llama a Claudia Sheinbaum a recibir a Madres Buscadoras: “Deje de invisibilizar el problema”

Paulina Rubio Fernández, legisladora del PAN, cuestionó a la presidenta de México por no recibir a las madres buscadoras, mientras en el país se han descubierto más de cinco mil fosas clandestinas. | (Crédito: X@PaulinaRubioFdz)

Paulina Rubio Fernández, diputada federal del PAN, dirigió un mensaje, desde su cuenta oficial en ‘X’ a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que calificó como “inhumano” el hecho de que la mandataria continúe sin recibir a las madres buscadoras del país.

Rubio Fernández señaló que, en contraste, esta semana la presidenta sí recibió a BTS, grupo musical originario de Corea del Sur, el pasado miércoles 6 de mayo en Palacio Nacional. En un video, la legisladora solicitó a la presidenta que deje de actuar como si el problema de las desapariciones no existiera.

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Rubio Fernández destacó que en México se han descubierto más de cinco mil fosas clandestinas, hallazgos que atribuyó a mujeres que, según sus palabras, han excavado la tierra con sus propias uñas.

Describió estas fosas como testigos de la barbarie que se vive en el país, enfatizando la gravedad de la situación. La legisladora exhortó a la presidenta a enfrentar el problema y a mostrar compasión hacia las mujeres que, en sus palabras, no tienen nada que celebrar y sí mucho por lamentar, ya que ni siquiera cuentan con un lugar donde llorar a sus hijos desaparecidos.

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La diputada insistió en que estas mujeres únicamente buscan justicia, y remarcó que la presidenta tiene la posibilidad de proporcionársela. Rubio Fernández pidió a la mandataria dejar de invisibilizar el problema y asumir su responsabilidad como jefa del Estado mexicano, señalando que actualmente son estas mujeres quienes están realizando el trabajo que corresponde al gobierno.

Finalizó subrayando que lo hacen por amor y por la esperanza de tener un lugar donde recordar a los hijos que han perdido y que extrañan.

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Asesinan a 22 madres buscadoras en México en los últimos 15 años, revela informe de organizaciones civiles

Un informe de organizaciones civiles documenta que en los últimos quince años han sido asesinadas veintidós madres buscadoras en México. Estos feminicidios reflejan la violencia que enfrentan las mujeres que, ante la inacción institucional, han asumido la búsqueda de sus familiares desaparecidos en todo el país.

De acuerdo con la información recopilada, estos crímenes han ocurrido en distintas entidades, incluyendo Sinaloa, Sonora, Veracruz, Baja California, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. Las víctimas formaban parte de colectivos dedicados a localizar fosas clandestinas y restos humanos, actividad que las expuso a constantes amenazas, hostigamiento y agresiones.

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Foto: Facebook / Madres Buscadoras de Jalisco

El reporte destaca que, desde 2009, las agresiones contra madres buscadoras han ido en aumento, y en la mayoría de los casos los asesinatos permanecen impunes. Las agrupaciones civiles subrayan que la labor de búsqueda no solo implica riesgos físicos, sino también psicológicos y sociales, al enfrentarse con la falta de protección estatal y con la indiferencia de las autoridades.

Los colectivos han exigido en reiteradas ocasiones garantías de seguridad, acompañamiento institucional y reconocimiento pleno de sus derechos como víctimas. Según las organizaciones, estas mujeres han sido asesinadas por ejercer su derecho a la verdad y a la justicia, en un contexto de violencia generalizada y desprotección oficial.

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