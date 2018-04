Macarena, no obstante, dice que ella se defendió porque vio que Katherin iba a atacarla. "Yo veo que Micaela no puede contenerla y que la prima de Florencia me quería venir a dar un puntazo. Entonces yo, del miedo, saqué una navaja que tenía e intenté sacarme de encima a Florencia que no me soltaba y le pegué sin saber dónde le pegaba", explicó. "Solo quería que me suelte. Después me fui corriendo como se ve en el video".