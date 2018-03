Sin embargo, contó que Hezbollah comenzó a hostigar a los que no están contra Israel y Yassin fue uno de los que más lo sufrió. "En 1985 Israel se replegó de la zona del Líbano en la que vivíamos y quedamos fuera de su zona de influencia. En ese momento Hezbollah me secuestró junto a un hermano. Me pusieron en un sótano, en un búnker bajo tierra durante once meses. Nos empezaron a interrogar sobre porque no luchábamos contra Israel. Nos torturaron de la manera más cruel durante horas".