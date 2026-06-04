Colombia

Así fue el bautizo de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: revelaron imágenes de la reunión privada

El evento familiar se desarrolló en un ambiente íntimo, aunque algunos familiares ya publicaron las primeras fotografías, demostrando que cada detalle estuvo muy bien pensado por la pareja de cantantes de música popular

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Las Jara compartieron el momento combinando sus outfits - crédito María Jara / Instagram
Las Jara compartieron el momento combinando sus outfits - crédito María Jara / Instagram

Los seguidores de los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe están atentos a cada una de sus publicaciones en redes sociales, pues más allá de su desempeño artístico, hay muchos que quieren conocer a fondo su vida familiar. Por esta razón, desde que se conoció que la pequeña Emilia, su primera hija en común, sería bautizada, muchos esperaban las fotos del evento.

Sin embargo, la pareja no ha publicado mayores detalles y fue una familiar la que se llevó toda la atención de los internautas al mostrar detalles de la decoración de la celebración y el ambiente en el que se llevó a cabo el evento.

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Cabe mencionar que los cantantes autorizaron la publicación de su familiar, que compartió un carrusel en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con gran cantidad de seguidores debido a su contenido como modelo. Allí se puede apreciar que el bautizo fue organizado en un espacio que fue adecuado con tonos rosados pastel, donde se destacaron arreglos florales y velas.

Los tonos pasteles resaltaron con la ropa blanca de los invitados - crédito María Jara / Instagram
Los tonos pasteles resaltaron con la ropa blanca de los invitados - crédito María Jara / Instagram

Las imágenes no solo mostraron la recepción, sino parte de la ceremonia religiosa, además, se destacó el vestuario de Emilia, así como las mesas y menú que fueron dispuestos para los invitados. La comunidad de seguidores dejó una gran cantidad de comentarios en torno a la celebración, aunque la privacidad de la pequeña sigue siendo prioridad con imágenes cuidadosamente seleccionadas para que no se le vea el rostro.

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El post de María Alejandra estuvo acompañado por el texto: “Emilia, ser tu tía llena mi corazón de amor y gratitud cada día”, que demuestra el amor profundo que siente por su primera sobrina.

Del mismo modo, en las imágenes compartidas apareció Paola junto a su mamá, hermana y la bebé, todas vestidas de blanco, así como los momentos íntimos de oración por parte del sacerdote en una iglesia católica.

La identidad de la menor es cuidada por sus familiares - crédito María Jara / Instagram
La identidad de la menor es cuidada por sus familiares - crédito María Jara / Instagram

Finalmente, se mostró que el salón de la cena fue decorado con la letra E y tonos rosa pastel, además de estar acompañados de un menú que consistía en una entrada de panceta caramelizada sobre una base crocante de maíz dulce. Como plato principal se sirvió una suprema de ave y medallón de solomillo al chimichurri, acompañados de vegetales salteados y otras guarniciones. El postre era una preparación a base de aguacate con notas cremosas.

Este fue el menú para los invitados al evento familiar - crédito María Jara / Instagram
Este fue el menú para los invitados al evento familiar - crédito María Jara / Instagram

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no muestran el rostro de Emilia?

La privacidad ha sido una prioridad para Paola Jara y Jessi Uribe desde el nacimiento de Emilia, en noviembre de 2025, pues ninguno ha mostrado el rostro de su hija en espacios públicos o digitales, reservando su identidad mientras crece, por lo que las imágenes subidas por la modelo tampoco revelan la cara de la pequeña en el día de su bautizo.

Antes del evento, en redes sociales, Jessi Uribe recibió preguntas sobre la posibilidad de revelar la imagen de Emilia, lo que él no confirmó. Por su parte, Paola Jara sostuvo que proteger la privacidad de la menor es fundamental, razón por la que son cautelosos con el contenido que comparten en línea.

La expectativa sobre la vida privada de la familia se mantiene alta para los seguidores, que están atentos a cada aparición relacionada con ella en las redes sociales. Sin embargo, la pareja persiste en restringir la difusión de elementos personales, priorizando el bienestar de su hija y el vínculo familiar por encima de la exposición mediática.

La ceremonia fue realizada en una iglesia tradicional - crédito María Jara / Instagram
La ceremonia fue realizada en una iglesia tradicional - crédito María Jara / Instagram

Pese a que algunos de los internautas respaldaron que la familia proteja la identidad de la menor, hay quienes criticaron la medida, asegurando que es innecesaria.

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