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Jorge Valdano opina sobre Florentino Pérez, en ‘La noche de Aimar’: “Parece que es Drácula”

El exjugador argentino afirma sin tapujos que se puede ser madridista y de izquierdas, en una conversación con Aimar Bretos que ha girado en torno al fútbol desde distintos planos

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Jorge Valdano
El exjugador argentino se posiciona sobre la ligazón entre la política y el fútbol, en su visita a La Sexta. / Captura de pantalla

Y la política llegó al fútbol. Para quienes afirman que la ideología es ajena al deporte, se equivocan. Aunque desde el punto de vista de Jorge Valdano, exfutbolista y exentrenador del Real Madrid, los clubs no piden “carnet de afiliciación política” para ser aficionado, por lo que afirmar que un equipo es de izquierda o derecha es, en ocasiones, banal. El delantero argentino ha cuestionado en La nochde de Aimar la identificación automática entre Real Madrid e ideología conservadora y ha defendido que el club reúne sensibilidades políticas opuestas sin exigir adscripción alguna, una idea que ha ligado tanto a la historia del madridismo como al peso simbólico que el fútbol adquiere fuera del terreno de juego.

Para sostener esa tesis, el exentrenador ha recordado en La Sexta que, cuando el club cumplió 100 años, impulsó un libro en el que 12 intelectuales de izquierdas escribieron relatos de fútbol vinculados al Madrid. Según su memoria, todos eran madridistas y algunos ocultaban esa afinidad por motivos ideológicos. Valdano ha planteado que la relación entre los clubes y la ideología está atravesada por “prejuicios”, aunque “detrás siempre hay una historia”. En esa línea, ha citado la definición del Barcelona como “más que un club” y la ha vinculado a una construcción cultural y política asentada en Cataluña.

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Sobre el caso del Real Madrid, ha discutido una de las lecturas históricas más repetidas: la del supuesto vínculo estructural con el franquismo. Su argumento se apoya en dos datos: el club estuvo 14 años desde la llegada de Franco sin ganar un título y conquistó después cinco Copas de Europa cuando, según ha dicho ante Aimar Bretos, el dictador era “un apestado político” en Europa.

La visión de Valdano sobre Florentino Pérez y la corrupción en el fútbol: “Ha llevado a cabo una gran obra de reconstrucción del Real Madrid”

En la misma conversación, Florentino Pérez ha ocupado otro tramo central del análisis. Valdano lo ha definido en La Sexta como “un jefe muy fácil” y ha destacado una forma de liderazgo basada, a su juicio, en la empatía: cuando se comete un error, “se incluye en el error”.

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El exentrenador ha añadido que es “un mal momento” para hablar del presidente del club porque su exposición pública “se ha politizado” y “ahora parece que es Drácula”. Frente a esa imagen, ha defendido que Pérez “ha llevado a cabo una gran obra de reconstrucción del Real Madrid” y que un legado de esa magnitud debe formar parte de cualquier valoración.

Valdano también ha hablado de corrupción en el fútbol y ha evitado presentar el arbitraje como explicación de las derrotas. Según ha comentado durante la conversación, “seguramente hay corrupción económica”, pero nunca ha tenido “complejo de persecución” ni ha sentido que perdiera un partido por el árbitro, sino por no haber estado “lo suficientemente bien”. La entrevista ha incluido además una valoración sobre Maradona, a quien ha descrito como “un genio” y “casi una ‘rock star’ jugando al fútbol”, una figura que, según ha dicho en laSexta, aparece “cada 25 años”, obviando las polémicas a su alrededor.

Se puede ser madridista y de izquierdas, según Jorge Valdano

La respuesta de Valdano a la pregunta de si se puede ser madridista y comunista ha sido tajante: “Perfectamente”. Según ha dicho en La Sexta, la reacción que provocó aquel libro del centenario confirmó precisamente la diversidad interna del club. El exfutbolista ha explicado que la publicación molestó a sectores del madridismo de derechas que no fueron invitados. A partir de ahí, ha resumido su idea central con una fórmula directa: “Hay tanta gente de izquierdas como de derechas, es un club de una popularidad tremenda y no pide carnet de afiliación política”.

José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

Esa visión le ha servido para describir al club como “un pequeño país”, aunque inmediatamente ha marcado una distancia entre la identidad deportiva y la nacional. Según ha dicho Valdano durante la entrevista, no equivale defender a un país en una guerra que a un club en una final de Copa de Europa, aunque en esos partidos emerja toda la fuerza de una personalidad colectiva.

La dimensión política y emocional del fútbol ha aparecido de nuevo cuando ha evocado el Mundial de 1986 y el cruce de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra. En La Sexta ha afirmado que aquel encuentro fue interpretado simbólicamente como “la venganza de la guerra de las Malvinas” y ha añadido que esa lectura persiste hasta hoy, coincidiendo con el estreno en Cannes de El Partido, una obra que recrea el efecto de aquel día sobre la política argentina.

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