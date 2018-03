"Hay un fuerte movimiento de apoyo a la mujer -dice el doctor Revidatti- que es legítimo y tiene algunos fundamentos ciertos, pero se extiende eso a una supuesta necesidad de defenderla porque se mueren por el aborto clandestino, pero yo creo que hay que insistir en que esa causa no existe. Lamentablemente lo tenemos al doctor Ginés González García dando cifras que no son reales y con una firmeza difícil de entender por parte de alguien que no puede ignorar que no tienen sustento, considerando que fue ministro de Salud de la Nación [de enero de 2002 a diciembre de 2007]. La semana pasada lo escuché mostrándose espantado por la cantidad de mujeres que mueren por aborto séptico. No sé en qué se basa".