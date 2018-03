Ante los cuestionamientos, la protagonista de la historia respondió con un audio claro: "Mirá, si me escribís para adoptar el bebé, voy a leer tus mensajes, pero si me escribís para que no dé, bla bla bla, yo lo ignoro esos mensajes. En primer lugar, vos no sabés por lo que yo pasé y cómo esa criatura vino al mundo. Así que no te ponés ni en un pedacito, en una esquina de una uña de mi lugar", sentenció.