— No, ninguno. Yo sabía que Marcelo tenía… O sea, lo primero que quiero decir es que acoso sexual nunca y yo no conocí nunca ningún caso de acoso sexual. Siempre que escuché y que me han contactado era por maltrato. Marcelo tiene un genio, un carácter muy fuerte y muy agresivo. Y yo me enfrenté muchas veces, dije qué hago yo, qué puedo hacer con esto. Yo tengo un socio, que es muy bueno profesionalmente, que tiene este problema. Bueno, yo lo enfrenté. Lo enfrenté a los gritos, lo enfrenté en diálogos más constructivos, porque yo quería que él parara porque estaba lastimando. Y por otro lado acompañé a las chicas, o chicos, porque quiero plantear esto, esta no es una cuestión de géneros. Si bien no vamos a desestimar la cuestión de género, Marcelo es agresivo con todos. Entonces yo lo que hice fue: veía que alguien estaba llorando, le decía vení, venía alguien a hablarme, lo encontraba en el baño, la encontraba en el pasillo, y trataba de acompañarlas. Porque eso entendía o entiendo yo que era lo que tenía que hacer, o sea ayudarlas a reforzarse ellas mismas o ellos mismos porque este tipo de cosas están muy naturalizadas. O sea, los maltratos no son solamente de Marcelo Altuna, hay maltratos por todos lados. En mi carrera profesional yo lo sufrí con él y fuera de la empresa. Y sin embargo fue mi actitud, que yo pensé que podía servirle a las chicas, que podía ser suficiente, a las chicas y a los chicos, era bueno, a ver, separar el problema de mí, tratar de autosuperarme, tratar de hacer un trabajo. Porque en la vida uno se encuentra con maltratos o situaciones complicadas que tiene que enfrentar y que tiene que tratar de salir de la mejor manera posible.