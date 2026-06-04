Colombia

Denuncian que lanzaron objetos desde un edificio contra manifestantes de Iván Cepeda en Medellín: un niño resultó herido

Líderes del Pacto Histórico pidieron identificar al responsable y exigieron una investigación sobre lo ocurrido en Ciudad del Río. El menor fue trasladado en ambulancia para recibir valoración médica

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Un acto de intolerancia empaña una concentración pacífica en Ciudad del Río, Medellín. Desde un edificio residencial, personas arrojaron objetos peligrosos a la multitud, hiriendo a un menor de edad. Este video denuncia el cobarde ataque y exige que las autoridades encuentren a los responsables. - crédito @Hernan_MurielP/X

Manifestantes que participaban en una concentración de apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda en Medellín denunciaron que fueron víctimas de una presunta agresión desde un edificio residencial. Un menor de edad resultó herido tras ser impactado por un objeto lanzado desde uno de los apartamentos ubicados en el sector de Ciudad del Río, mientras asistía a la actividad junto a su familia.

El hecho, que quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales, generó reacciones entre dirigentes políticos del Pacto Histórico y llamados para que las autoridades identifiquen a la persona responsable.

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Hechos y testimonios

El incidente ocurrió frente al edificio Distrito Vera, donde se encontraban reunidos decenas de ciudadanos que participaban en una movilización de respaldo a la candidatura de Iván Cepeda, quien disputará la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

De acuerdo con videos publicados por el representante electo a la Cámara por Antioquia, Hernán Muriel, desde edificios cercanos habrían lanzado objetos contra los asistentes.

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"Acaban de darle a un niño. Gracias a Dios le cayó en un pie. Donde esto le caiga al niño en la cara o en la cabeza, no sabemos qué pueda pasar“, expresó el dirigente político en una de las grabaciones difundidas en sus redes sociales.

Muriel aseguró además que otras personas presentes en la concentración también habrían resultado afectadas por los elementos lanzados desde los apartamentos cercanos.

“Eso no es ejercicio político, eso es odio”, afirmó el representante electo, quien pidió a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias para establecer quién fue el responsable de lo ocurrido.

El menor fue trasladado para valoración médica tras resultar lesionado durante la concentración. - crédito captura de video
El menor fue trasladado para valoración médica tras resultar lesionado durante la concentración. - crédito captura de video

Padres y autoridades exigen investigación

El padre del menor lesionado expresó su indignación por lo sucedido y aseguró que el objeto pudo haber provocado consecuencias mucho más graves.

Según relató, asistió a la movilización acompañado de su hijo para ejercer su derecho a la participación política cuando, presuntamente, uno de los elementos lanzados desde el edificio impactó al menor.

El hombre calificó como irresponsable la conducta de quien habría arrojado el objeto y pidió revisar las cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable.

“Ya llegó la ambulancia por él. Estamos esperando qué pasa en el hospital porque el niño ya va en camino con mi esposa para que lo revisen”, señaló.

La familia solicitó que el caso sea esclarecido y que se adopten las medidas correspondientes para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse durante actividades públicas o manifestaciones políticas.

Concejal del Pacto Histórico también denunció la situación

A las denuncias se sumó José Luis Marín, concejal de Medellín por el Pacto Histórico, quien también compartió un video desde el lugar de los hechos.

Según indicó, el objeto lanzado estuvo cerca de impactar la cabeza del menor y le provocó una lesión en una de sus piernas.

“Estamos en Ciudad del Río y desde un edificio un señor le tiró un objeto a un niño. Casi le cae en la cabeza y terminó golpeándolo en la pierna”, afirmó.

El concejal hizo además un llamado a rechazar cualquier manifestación de violencia en medio de la campaña presidencial.

“No se metan con los niños solo porque su padre piensa distinto. No hagan eso, así no es”, expresó durante la grabación.

Un hombre denuncia cómo, en medio de una manifestación pacífica en Ciudad del Río, Medellín, una persona arrojó un objeto desde un edificio hiriendo a un niño. El video muestra la evidencia del objeto, la llegada de una ambulancia y el clamor de la multitud en contra de la violencia. - crédito @AquinoTicias1/X

Contexto de las movilizaciones en apoyo a Iván Cepeda

Las manifestaciones de respaldo a Iván Cepeda comenzaron tras la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026, en la que el candidato avanzó al balotaje junto a Abelardo de la Espriella.

Desde entonces, jóvenes, estudiantes universitarios, organizaciones sociales y simpatizantes del Pacto Histórico han participado en concentraciones y recorridos en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, actividades que se han desarrollado de manera mayoritariamente pacífica.

Según los reportes conocidos hasta el momento, la movilización realizada al parecer en Ciudad del Río y se concentró precisamente frente al edificio desde donde presuntamente habría sido lanzado el objeto que impactó al menor.

Tras conocerse lo sucedido, los asistentes respondieron con consignas de rechazo a la violencia.

“Sin violencia, sin violencia, sin violencia”, corearon repetidamente los manifestantes mientras era atendida la situación del niño lesionado.

Las manifestaciones de respaldo a Iván Cepeda comenzaron tras la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa
Las manifestaciones de respaldo a Iván Cepeda comenzaron tras la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa

Exigen identificar al responsable

Los líderes políticos que denunciaron el caso coincidieron en la necesidad de que las autoridades revisen las cámaras de seguridad y demás elementos de prueba disponibles para establecer quién habría lanzado el objeto.

Hernán Muriel también invitó a los residentes del sector a aportar información que permita esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han informado sobre personas identificadas ni sobre avances oficiales en una posible investigación relacionada con el caso.

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