México

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy 4 de junio

Las familias con apellido que reciben su apoyo este día pueden revisar el abono en su tarjeta del Banco del Bienestar o en el portal oficial

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Como es bien sabido la Beca Rita Cetina es un apoyo económico otorgado por el Gobierno de México a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas.

Su propósito es ayudar a las familias a cubrir gastos escolares y evitar la deserción, especialmente en hogares con bajos ingresos.

Y durante este mes de junio se encuentra activo el pago de los apoyos correspondientes al bimestre mayo-junio por lo que es importante que los beneficiarios se encuentren al pendiente sobre el día en que deben recibir su pago.

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Foto-ilustración editorial con fondo borgoña. Una niña mexicana sonriente sostiene una tarjeta de débito Banco del Bienestar junto al texto 'Beca Rita Cetina'.
Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago mañana 4 de junio

Al igual que otros apoyos sociales la Beca Rita Cetina sigue el calendario escalonado y este 4 de junio corresponde a estudiantes cuya CURP comienza con la letra G, de acuerdo con información oficial del gobierno.

El programa otorga $1,900 pesos cada dos meses a quienes cursan secundaria pública.

Además, si en la familia hay más de un beneficiario, se suman $700 pesos por cada estudiante adicional. El objetivo es cubrir gastos relacionados con la permanencia escolar, como transporte, materiales y alimentos.

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La entrega de los depósitos se organiza según la letra inicial de la CURP para distribuir los pagos en diferentes días y evitar saturación en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

Para recibir el apoyo sin problemas, la tarjeta debe estar activa y los datos personales actualizados.

Vista cenital de útiles escolares nuevos, una tarjeta del Banco del Bienestar y el logo de la Beca Rita Cetina en una hoja, sobre mesa de madera clara.
Esta beca está pensada para el apoyo escolar de los estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2026

  • Lunes 1: A, B
  • Martes 2: C
  • Miércoles 3: D, E, F
  • Jueves 4: G
  • Viernes 5: H, I, J, K, L
  • Lunes 8: M
  • Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 10: R
  • Jueves 11: S
  • Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z
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Cómo saber si ya me llegó el deposito de mi beca Rita Cetina

Para saber si ya te llegó el depósito de la Beca Rita Cetina, puedes seguir estos pasos:

1. Revisa tu tarjeta del Banco del Bienestar

El pago de la beca se realiza directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar registrada durante tu trámite. Puedes consultar tu saldo:

  • En un cajero automático del Banco del Bienestar.
  • En ventanilla de cualquier sucursal.
  • Usando la app o banca en línea del Banco del Bienestar (si tienes acceso).

2. Consulta en línea el estatus de tu beca

  • Ingresa a la página oficial de la beca: becaritacetina.gob.mx
  • Busca la sección para consultar el estatus del pago o usuario beneficiario.
  • Ingresa tu CURP y los datos requeridos para verificar si el depósito ya fue realizado.

3. Verifica con tu escuela

Algunas escuelas publican listas o informan a las familias cuando ya se han liberado los pagos de la beca. Consulta con la dirección o el área de becas de tu plantel.

4. Llama al número oficial de atención

Puedes comunicarte al 55 11 62 03 00 para consultar el estatus de tu beca. Atienden de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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