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“Devuelvan a mi hija”: implora papá de la periodista Roxana Guzmán tras su secuestro en Veracruz

El vehículo en que se la llevaron tenía placas clonadas; hasta ahora los delincuentes no han pedido rescate

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A dos días del del secuestro de Roxana Guzmán, las autoridades no reportan avances y los captores no han pedido rescate. (Redes sociales/Captura de pantalla)
A dos días del del secuestro de Roxana Guzmán, las autoridades no reportan avances y los captores no han pedido rescate. (Redes sociales/Captura de pantalla)

Fernando Guzmán salió a defender a su hija cuando cuatro hombres armados irrumpieron en su domicilio de Nanchital, Veracruz, la madrugada de este 2 de junio. Lo golpearon, lo esposaron y se lo tiraron al piso. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue el grito de Roxana: “A mi papá no le peguen”.

Más de 24 horas después de su secuestro, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez sigue sin aparecer y su padre, que terminó hospitalizado por los golpes, tiene un solo mensaje para sus captores.

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“Devuelvan a mi hija. Ella no les ha hecho nada. Si ser periodista desfavorece a todo mundo, pues entonces no va a haber periodistas”, dijo Fernando Guzmán ante las cámaras de Milenio. La familia ha confirmado que hasta ahora los agresores no han pedido ningún tipo de rescate.

Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Guzmán en su domicilio de Nanchital, Veracruz. (Capturas de pantalla)
Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Guzmán en su domicilio de Nanchital, Veracruz. (Capturas de pantalla)

El secuestro ocurre en el país que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó como la segunda nación más letal para la prensa en 2025, solo por detrás de Palestina. Ese año fueron asesinados 9 periodistas en México — la cifra más alta en tres años — y el país ocupó el segundo lugar mundial en desapariciones de comunicadores, con 28 casos, únicamente por detrás de Siria, con 37.

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“Eran cuatro, amenazaron a todo mundo y no dijeron nada más”

Alrededor de las 6:00 horas del 2 de junio, los hombres llegaron al domicilio número 35 de la calle Balderas, en la colonia Primero de Mayo de Nanchital. Roxana tenía el celular en la mano y alcanzó a grabar parte de lo que ocurría: tres sujetos encapuchados, vestidos de negro, golpeaban la puerta con un marro mientras adentro su hermano les advertía que había una bebé en el lugar.

Cuando lograron vencer la puerta, uno de los hombres apuntó con un arma larga al hermano de la periodista. Fue entonces cuando salió el padre. “Yo salí, pero a mí me agarraron y me golpearon. Me dieron unas patadas y me esposaron”, relató Fernando Guzmán.

Los captores sometieron a todos los presentes, amenazaron a quienes estaban en el lugar y se llevaron a Roxana. El primero en ingresar tomó el celular. Ahí se cortó la grabación.

La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

La esposa de Fernando y el hijo que aparece en el video también recibieron golpes, según relató. “Estamos devastados”, dijo en otra entrevista a Telemundo entre sollozos. “No sabemos nada, si está viva o está muerta, no sabemos nada”.

La familia alcanzó a fotografiar el vehículo en que se llevaron a Roxana: un Nissan Versa blanco con placas S43AKY. Según Milenio, en el Registro Público Vehicular (REPUVE) esa matrícula corresponde a un Hyundai Atos 2001, registrado ante la Secretaría de Finanzas de Puebla en 2005, con última actualización vehicular en junio de 2023. Las placas no corresponden al auto.

Tras recibir la denuncia, personal de la Fiscalía acudió al domicilio para recabar indicios. La vivienda quedó acordonada y bajo resguardo policial, lo que generó temor entre los vecinos del sector.

Operativo por tierra y aire no da resultados

Fuerzas federales y estatales intensificaron el operativo de búsqueda este miércoles 3 de junio. Decenas de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal se desplegaron por tierra y aire en Nanchital y en los municipios vecinos de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán.

Exigen esclarecer el caso.
Exigen esclarecer el caso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos. Hasta el cierre de esta edición, el operativo no ha arrojado resultados positivos, no hay personas detenidas ni se han revelado líneas de investigación.

ARTICLE 19 México y Centroamérica documentó el caso y exigió a la FGE Veracruz, al Gobierno del estado y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas implementar acciones efectivas de manera inmediata.

La organización pidió que la labor periodística de Guzmán Ramírez sea considerada línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) activó la Alerta Mujeres Periodistas y exigió la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La organización señaló que, cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista, convergen un doble factor de vulnerabilidad: su labor informativa y la violencia de género.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) también condenaron el secuestro junto al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP).

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Exigimos al gobierno mexicano que adopte medidas inmediatas para garantizar su integridad. México continúa siendo el país más riesgoso para el ejercicio del periodismo en el continente, y por ello reclamamos que se activen todos los protocolos necesarios para proteger a quienes ejercen la labor de informar, frente a la violencia de grupos criminales y de poder”.

Una periodista que regresó a Veracruz tras su exilio

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es directora de Pulso Informativo del Sureste, también conocido como Pulso Nanchiteco, un medio digital hiperlocal que cubre temas sociales, políticos y de seguridad en la zona sur de Veracruz. El portal sumó 19,000 seguidores en pocos meses.

En los días previos al secuestro, publicó textos sobre una denuncia ciudadana por la venta de huevos en mal estado y sobre las exigencias de una familia al ayuntamiento por un accidente con una camioneta oficial.

Detrás de su regreso hay una historia de violencia. El 11 de marzo de 2017, su pareja Carlos Fernández Escalante, alias “El Loco”, fue ejecutado a balazos en la colonia Brunet de Nanchital, a unos metros de donde ella se encontraba. Las líneas de investigación apuntaron a una posible venganza por viejas rencillas, según Plumas Libres.

Una manifestación de periodistas con una pancarta que dice 'JUSTICIA', la foto en blanco y negro de una mujer y varias cámaras fotográficas y de video en el suelo.
Durante una manifestación, periodistas exigen justicia, exhibiendo una fotografía de una colega, pancartas y dejando sus cámaras en el suelo como símbolo de protesta y denuncia por la violencia en su contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernández Escalante había sido identificado por las autoridades como jefe de plaza de una organización criminal local. Tras su asesinato, Roxana salió de Veracruz. CIMAC confirmó que la salida fue por motivos de seguridad. Regresó en 2025 para fundar su portal informativo.

Quienes la conocen dicen que nunca advirtió peligro alguno. “En ningún momento nos platicó que había algo así de amenaza”, dijo uno de sus compañeros periodistas a Milenio. La única excepción data de 2019, cuando solicitó la intervención de la CEAPP por un presunto hostigamiento de una funcionaria municipal de Nanchital, un caso sin relación con su cobertura.

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