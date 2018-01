"Yo no sé si seré Drag Queen para siempre -se despide-. Tal vez evolucione en otra cosa. Lo que hoy me gusta es la falta de límites, y no me refiero al libertinaje sino a que puedo hacer lo que yo quiera: quiero ser Javier, lo soy. Quiero ser una bomba rubia, también lo soy. No tengo que pedir permiso. En lo que respecta a mi vida, no voy a volver a darle el gusto a una persona que no sea yo".