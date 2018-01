Willy está acostado. Lo mira pero no le presta mucha atención. El "Uru" habla mucho, es desenvuelto y tiene fama de chamuyero. Pero no respondió qué hace otra vez adentro. "Estoy acá por una circunstancia de mi vida que todavía no me la puedo explicar. Pero eso es un tema legal", desestimó. Argumentó su necesidad de pertenecer al sector automotores del penal: "Me estoy capacitando para no tener que volver nunca más acá, para ser una mejor persona cuando salga y a su vez también inculco a los chicos que me cruzo para que hagan lo mismo. Porque la cárcel no es para nadie. Esto es así. Es simple y sencillo. Automotores es una herramienta importante para un montón de pibes. Ojalá todos pudiesen llegar acá y cambiar su mentalidad".