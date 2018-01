"Parece que no pero esto te transforma la vida porque mi hermana me dice 'yo no puedo vivir o dormir en frente de este tipo, yo no puedo, no voy a pagar un ojo'", comparte con Infobae Ana. "Uno cree que tiene cosas muy superadas y se da cuenta de que no", dice, y suma una sensación de los últimos días: "ahora cuando hablo con vos por ejemplo tengo dudas de si hablar de mí, de mi familia, de mi hermana, todo el tiempo estoy con la paranoia de que voy a llegar a mi casa y va a estar toda revuelta. Por qué tengo que vivir así, nunca me pasó esto de sentirme tan insegura y es porque sé que Etchecolatz tiene poder".