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Cuatro consejos para evitar que el cargador de tu celular se caliente demasiado

El uso constante de la carga rápida puede elevar la temperatura y acelerar el desgaste de la batería

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Un cargador blanco con un cable conectado a un enchufe de pared blanco; una luz roja y líneas onduladas sugieren sobrecalentamiento.
El sobrecalentamiento del cargador puede dañar la batería y el rendimiento del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento excesivo del cargador es uno de los problemas más habituales para los usuarios de teléfonos móviles.

Esta situación suele presentarse durante cargas prolongadas o al usar accesorios no certificados, lo que puede impactar tanto en la vida útil del cargador como en la batería del equipo. Especialistas y fabricantes advierten que el calor es uno de los principales enemigos de las baterías de iones de litio, presentes en la mayoría de smartphones actuales.

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Razones detrás del sobrecalentamiento

El uso del teléfono mientras está conectado a la corriente figura entre las causas más frecuentes de sobrecalentamiento. Ejecutar videojuegos, reproducir videos o utilizar aplicaciones de alto consumo mientras el dispositivo carga obliga tanto al procesador como a la batería a funcionar al mismo tiempo, lo que incrementa la temperatura general del sistema.

Otro factor relevante es el uso de fundas gruesas o protectores de silicona durante la carga. Aunque estos accesorios protegen el teléfono contra golpes, dificultan la disipación del calor. El calor retenido entre el dispositivo y la funda puede concentrarse en zonas específicas, afectando tanto al cargador como a la batería.

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Una persona con expresión de preocupación mira un cargador de celular blanco con marcas de quemaduras conectado a una regleta sobre una mesa de madera.
Mantener la batería entre 20% y 80% prolonga su vida útil y disminuye el estrés térmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan retirar la funda durante cargas prolongadas o cuando el teléfono presenta temperaturas elevadas. Además, cargar el dispositivo bajo el sol, en superficies calientes o en ambientes con poca ventilación también favorece el aumento de temperatura.

Los riesgos de los cargadores no certificados

El uso de cargadores genéricos o de baja calidad representa una causa habitual de sobrecalentamiento. Muchos de estos accesorios no cuentan con certificaciones de seguridad eléctrica ni controles sobre el voltaje y amperaje suministrados al teléfono, lo que puede generar inestabilidad, calor excesivo y daños permanentes en la batería o en el sistema de carga.

Los fabricantes de dispositivos móviles recomiendan siempre optar por cargadores originales o productos certificados, ya que están diseñados para operar bajo parámetros específicos de seguridad y han sido sometidos a pruebas relacionadas con temperatura, sobretensión y resistencia.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone negro conectado a un cargador, con la pantalla mostrando un icono de batería y el texto 100%.
Evitar superficies blandas y ambientes poco ventilados protege tanto el cargador como el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro recomendaciones para evitar el sobrecalentamiento

Aunque cierto nivel de calor es normal durante la carga, existen medidas sencillas que ayudan a mantener la temperatura bajo control y prolongar la vida útil del celular:

  • Mantener la batería en rangos saludables

Los especialistas sugieren evitar que la batería llegue a 0% o permanezca demasiado tiempo al 100%. El rango ideal se sitúa entre el 20% y el 80%, ya que las cargas completas generan mayor estrés sobre las celdas de iones de litio.

  • No abusar de la carga rápida

La carga rápida resulta útil en situaciones específicas, aunque su uso constante incrementa la temperatura del dispositivo y acelera el desgaste de la batería. Para cargas nocturnas o prolongadas, algunos expertos aconsejan utilizar cargadores más lentos si el modelo del teléfono lo permite.

Un celular negro se carga sobre una mesa de madera al lado de una ventana, con un cargador conectado a la pared, una taza y un libro. La pantalla muestra 85% de batería.
Funciones como “Carga optimizada” limitan el calor y mejoran la seguridad durante el proceso de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Activar funciones de protección de batería

Muchos teléfonos modernos incluyen funciones de software para cuidar la batería, como “Carga optimizada” o “Protección de batería”. Estas opciones suelen limitar la carga máxima al 80% u 85%, lo que disminuye el desgaste y reduce la generación de calor.

  • Evitar superficies calientes y ambientes poco ventilados

Cargar el teléfono sobre camas, almohadas o sofás dificulta la ventilación y favorece el aumento de temperatura. El consejo principal es apoyar el dispositivo sobre superficies duras y frescas mientras se encuentra conectado.

Cuándo el calentamiento deja de ser normal

Un cargador puede calentarse de forma leve durante el uso regular, sobre todo en cargas rápidas. Sin embargo, si alcanza temperaturas muy altas, emite olor a quemado, presenta fallos de conexión o deja de funcionar correctamente, podría haber un problema eléctrico. En estas situaciones, los especialistas recomiendan dejar de utilizar el accesorio y reemplazarlo por uno certificado.

Adoptar buenos hábitos de carga protege el cargador, mejora el rendimiento del teléfono y extiende la vida útil de la batería, uno de los componentes más sensibles de los smartphones modernos.

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