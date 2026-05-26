Pensión IMSS paga el 1 de junio: lo que debes saber antes de ir al cajero

Una revisión a los consejos para evitar filas, prevenir fraudes y aprovechar la transferencia bancaria del mes de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirma que el pago de junio de 2026 para personas pensionadas cae el lunes 1 de junio, fecha establecida en su calendario oficial de depósitos para todo el año.

De acuerdo con el instituto, los depósitos se realizan en días hábiles bancarios y solo se ajustan cuando el primer día del mes coincide con fin de semana o fecha inhábil; como en junio de 2026 el día uno cae en lunes, el pago no tiene cambios.

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Es así que el IMSS mantiene un esquema de 12 depósitos anuales y entrega los recursos por transferencia bancaria a las cuentas registradas por cada beneficiario, que puede disponer del dinero desde el primer día del mes.

Durante mayo de 2026, el pago se realizó el lunes 4 porque el día 1 coincide con una fecha inhábil bancaria; para junio, el depósito vuelve a efectuarse el primer día del mes, con base en el calendario del instituto.

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El depósito de junio de 2026 estará disponible desde el primer día del mes en la cuenta bancaria registrada por cada pensionado.

Consejos para quienes reciben su pensión del IMSS este 1 de junio

Para prevenir cualquier contratiempo para los pensionados al momento de recibir si dinero, el IMSS emite las siguientes recomendaciones:

Evitar aglomeraciones y largas filas, conviene programar el retiro en días y horarios con menor afluencia en sucursales y cajeros.

Se recomienda revisar el saldo antes de acudir al banco y, en caso de cualquier inconsistencia o duda sobre el depósito, utilizar los canales de atención oficiales de IMSS , disponibles a través de su portal y líneas telefónicas.

Conservar los comprobantes de retiro y consultar únicamente la información publicada por IMSS en canales oficiales para prevenir fraudes o información incorrecta sobre depósitos y trámites pensionarios.

El IMSS recomienda consultar únicamente información difundida en sus canales oficiales para evitar datos incorrectos sobre pagos o supuestas modificaciones.

El IMSS también recordó que no es obligatorio retirar el dinero el día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la cuenta bancaria del beneficiario hasta que él decida disponer de ellos sin cobro de comisión.

El instituto recomienda planificar el retiro, conservar comprobantes y estar atentos solo a información oficial para evitar errores o fraudes

Calendario oficial de la Pensión IMSS 2026

A través de sus canales oficiales, el IMSS ha dado a conocer las fechas oficiales y confirmadas para 2026:

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Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre