Martínez Sobrino además contó que "evaluamos la edad y el estado físico delicado, hicimos tres o cuatro reconocimientos médicos con médicos del Cuerpo Forense de la Corte Suprema y el cuerpo médico del Servicio Penitenciario, y tuvimos en cuenta que en el resto de las causas estaba con prisión domiciliaria o con el cese de la prisión preventiva". "Se evalúa también la gravedad (de los delitos que se le imputan) pero las normas que establecen la posibilidad de la prisión domiciliaria no hace ninguna diferencia", detalló. El magistrado también contó que a la hora de tomar la decisión, "si bien puede haber diferencia entre los delitos de lesa humanidad y los que no lo son, no hay una diferencia legal" para determinar la prisión domiciliaria.