"Cuando finalmente se dio la información de que esos ruidos que se habían registrado no pertenecían al buque, aquí en el ámbito de unas 100 o 150 personas hubo una conmoción importante. No todos reaccionaron de la misma manera, pero no vimos crisis grandes", deja saber Stein, mientras camina hacia un rincón tranquilo del comedor donde se encuentra junto a suboficiales, miembros de la Armada y familiares, para poder hablar tranquilo con Infobae.