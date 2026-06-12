Cerca de dos millones de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo en Honduras

La falta de acceso a la educación sigue siendo uno de los principales desafíos sociales del país. (FOTO: Hondudiario)

La educación continúa enfrentando importantes retos en Honduras, donde cerca de dos millones de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo, según estimaciones expuestas por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Martínez.

El congresista alertó sobre la necesidad de impulsar políticas públicas más agresivas para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las aulas, especialmente en sectores vulnerables afectados por la pobreza y la exclusión social.

Martínez señaló que la problemática requiere una atención integral que incluya mayores inversiones en becas, transporte escolar, infraestructura educativa, formación docente y programas de apoyo psicológico para la niñez y juventud hondureña.

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El parlamentario sostuvo que uno de los principales desafíos consiste en reincorporar al sistema educativo a miles de niños y adolescentes que actualmente no asisten a la escuela, colegio o universidad, situación que limita sus oportunidades de desarrollo y aumenta los riesgos de exclusión social.

Miles de niños y jóvenes continúan fuera de las aulas en Honduras, según estimaciones recientes. (FOTO: Proceso HN)

De acuerdo con sus declaraciones, el fortalecimiento de programas de becas y ayudas económicas podría convertirse en una herramienta clave para evitar que factores económicos continúen alejando a los estudiantes de las aulas.

Asimismo, consideró necesario ampliar las alternativas de transporte escolar, especialmente en zonas rurales y comunidades de difícil acceso, donde muchos estudiantes enfrentan largas distancias para llegar a los centros educativos.

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Otro de los puntos planteados por el diputado es la necesidad de fortalecer la capacitación docente mediante nuevas metodologías pedagógicas que permitan mejorar la calidad de la enseñanza y responder a los desafíos actuales del sistema educativo.

Martínez enfatizó que la educación no debe limitarse únicamente a la infraestructura física de los centros escolares, sino que también debe enfocarse en garantizar mejores condiciones para los maestros y en ofrecer una formación académica de mayor calidad para los estudiantes.

La pobreza sigue siendo uno de los factores más determinantes detrás de la deserción y exclusión escolar. Según el legislador, muchas familias enfrentan dificultades económicas que les impiden cubrir gastos relacionados con la educación, obligando en algunos casos a que los menores abandonen sus estudios para incorporarse a actividades laborales.

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Expertos señalan que la pobreza es uno de los factores que más influye en la deserción escolar. (FOTO: El Heraldo)

Además de los problemas económicos, el congresista destacó la importancia de atender la salud mental de los estudiantes, especialmente de aquellos que enfrentan situaciones familiares complejas, migración de sus padres o problemas de violencia intrafamiliar.

Por ello, propuso incorporar profesionales de la psicología en los centros educativos para brindar acompañamiento emocional y apoyo especializado a niños y jóvenes que lo necesiten.

Las preocupaciones expresadas por Martínez coinciden con diversos análisis sobre la situación educativa del país, que han advertido sobre la disminución de la matrícula escolar y el elevado número de menores fuera del sistema educativo, especialmente en zonas rurales y comunidades de alta vulnerabilidad.

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El diputado también señaló la necesidad de ampliar la cobertura educativa mediante la construcción de nuevos centros escolares y el fortalecimiento de los ya existentes, con el objetivo de incrementar la matrícula y ofrecer mayores oportunidades de acceso a la educación.

Autoridades y sectores educativos insisten en fortalecer los programas de becas y apoyo estudiantil. (FOTO: Hondudiario)

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades educativas, sectores sociales y organismos de cooperación a trabajar de manera conjunta para enfrentar una problemática que impacta directamente el desarrollo del país y el futuro de miles de niños y jóvenes hondureños.

La educación es considerada uno de los principales motores para combatir la pobreza y generar oportunidades, por lo que distintos sectores coinciden en la necesidad de fortalecer las políticas orientadas a garantizar el acceso universal a una educación de calidad para toda la población.

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