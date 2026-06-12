Colombia

Exministro Andrés Felipe Arias aseguró que Abelardo de la Espriella tiene más de 90% de probabilidad de ganar la segunda vuelta: “El país está fracturado”

En el análisis de Arias, sostuvo que en Colombia existen dos tipos de electores, los cuales el candidato de Salvación Nacional debe captar para llegar a la presidencia de Colombia

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En su cruce de resultados municipales con TerriData, el analista afirmó que la proporción de población afrocolombiana o indígena marca la inclinación de voto, especialmente fuera de las grandes ciudades - crédito Colprensa
En su cruce de resultados municipales con TerriData, el analista afirmó que la proporción de población afrocolombiana o indígena marca la inclinación de voto, especialmente fuera de las grandes ciudades - crédito Colprensa

El polémico exministro Andrés Felipe Arias, quien ahora se presenta como asesor en inteligencia artificial y análisis de datos, compartió algunas conclusiones sobre la fractura étnica y generacional como clave en la segunda vuelta presidencial.

Según el análisis de Arias, Abelardo de la Espriella tiene más de 90% de probabilidad de triunfo, respaldado en un modelo de simulaciones estadísticas.

El exfuncionario, quien fue ministro de Agricultura entre 2004 y 2009, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, después de lo cual fue vinculado al escándalo de Agro Ingreso Seguro, sostiene que las divisiones electorales en Colombia se explican principalmente por el peso de la población étnica en los municipios y por la participación de los votantes jóvenes.

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El exministro Andrés felipe Arias en la Corte Suprema por el proceso de Agro Ingreso Seguro. (Colprensa - Camila Díaz)
El estudio identifica territorios donde la probabilidad de que uno u otro candidato gane está por debajo del 75%, por lo que sugiere concentrar recursos en esas plazas para definir el resultado - crédito Camila Díaz / Colprensa

Fractura étnica y demográfica en la segunda vuelta

“El país está fracturado”, afirmó Andrés Felipe Arias al explicar su metodología, que cruza datos electorales municipales y plataformas como TerriData. “La variable que más explica la fractura es el peso de la población étnica, afrocolombiana o indígena, en los municipios”, precisó.

A su juicio, el otro elemento determinante es “la cantidad de población menor de 29 años”. Arias sostiene que, donde hay una proporción alta de habitantes étnicos o jóvenes, el voto tiende a favorecer a Iván Cepeda.

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“Lo que muestran los datos es que donde hay municipios con un peso étnico alto, allí el voto ya está decantado por Iván Cepeda”, comentó a El Tiempo. Agregó que, en las grandes ciudades, la pertenencia étnica pierde relevancia. “Cuando uno separa todo el país y mide, por ejemplo, solo grandes ciudades, ahí ya el peso étnico desaparece y solo prevalece el factor de la edad”.

Municipios bisagra y zonas estratégicas para la definición electoral

Según el análisis de Arias, “solo quedan cuarenta municipios donde la probabilidad de que uno u otro gane está por debajo del 75%”, detalló.

Entre los “municipios bisagra” mencionó Bogotá, Barranquilla, Ibagué, Pereira y Manizales, junto a Valledupar y Neiva. Subrayó además la importancia de los consulados de España y Australia, donde la diáspora colombiana tiene una influencia: “Los consulados de España… hacen parte tanto de los municipios bisagra como de los cuarenta municipios en disputa”, apuntó.

Debido a que habrá segunda vuelta hay posibilidad de acumular las dos medias jornadas de descanso remunerado - crédito Lina Gasca/Colprensa
El análisis menciona a Barranquilla, Ibagué, Pereira, Manizales, Valledupar y Neiva dentro del grupo de plazas que aún pueden inclinar la balanza, por lo que ambos comandos deberían priorizarlas - crédito Lina Gasca/Colprensa

Arias considera que ambas campañas deben enfocar sus recursos en estos territorios y en las mesas del exterior, ya que ahí todavía puede definirse la contienda.

Tipos de votante y su peso en el resultado final

En la segmentación que propone Andrés Felipe Arias, existen dos perfiles principales. El primero, conocido como “WestCol”, se refiere al “votante mediano económico, urbano, joven, entre veintes y treintas”, caracterizado por pragmatismo y desinterés en ideologías tradicionales: “Votan porque su emprendimiento prospere. Para que los dejen trabajar; emprender, no les importa esa otra ideología un poco vetusta; son pragmáticos”.

El segundo perfil, denominado “Alejandrinos”, corresponde al “votante moderado”, que valora las instituciones y el debate técnico: “Le importan las instituciones; el tono que usa el mandatario le pesa mucho a la decencia pública… siempre está mucho más inclinado a que la técnica sea la que defina los grandes debates del Estado”.

Arias advierte que los “WestCol” ya se han alineado con Abelardo de la Espriella, pero que captar al votante Alejandrino será lo que defina el margen de victoria. “La mayoría de los ‘Alejandrinos’ votaron por Paloma, por Sergio, por Claudia y por el resto”, explicó a El Tiempo, subrayando que esa base aún está en disputa.

Estrategias de campaña y claves para ampliar la ventaja

Sobre las estrategias posibles, Arias sugiere a Abelardo de la Espriella centrarse en consolidar una imagen presidencial e institucional. “Me enfocaría mucho en ese votante Alejandrino, que quiere ver un estadista, una figura presidencial”. Menciona el papel de José Manuel Restrepo en la campaña de Abelardo, considerándolo “la clave… para que Abelardo capture el voto ‘Alejandrino’” debido a su perfil técnico y credibilidad. También aconseja mantener un tono presidencial y dejar que el adversario cometa errores tácticos.

Pintura al óleo de dos hombres con rasgos distintos depositando papeletas en una urna de votación con la etiqueta 'MESA 256' en un centro electoral.
El exministro Andrés Felipe Arias sostiene, con cruces municipales y plataformas de datos, que la composición demográfica y la participación juvenil explican la polarización, y anticipan un resultado desigual según territorio y edad - crédito Visuales IA

Respecto a Iván Cepeda, Arias identifica un electorado compuesto por jóvenes en contextos económicos adversos, con predominio étnico y beneficiados por subsidios estatales. “Ese votante muy joven, de la segunda mitad de los veinte, en zonas donde hay niveles de pobreza o atraso económico más grandes y mucho peso étnico”.

Pronóstico y posibles variables externas

En cuanto a su pronóstico, Andrés Felipe Arias señala que utiliza técnicas de simulaciones con miles de ejecuciones para estimar probabilidades.

Precisó: “La probabilidad la extraigo con una herramienta que se llama simulaciones de Monte Carlo”. Su análisis estima una probabilidad superior al 90% de victoria para Abelardo de la Espriella, con un margen proyectado de entre seis y siete puntos porcentuales.

Sin embargo, advierte que estos resultados pueden variar si aparecen factores externos como aumentos de subsidios, decisiones del Gobierno o dinámicas imprevistas de movilización de votos.

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