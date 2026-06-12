América Latina

Uruguay cambia la cúpula policial en medio de escalada de violencia: “Vamos a empujar para recuperar las calles”

En un contexto de ola de balaceras en barrios de la periferia, el gobierno de Yamandú Orsi releva jerarcas y refuerza su estrategia de seguridad para garantizar “paz” a los vecinos

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El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, en el lugar en el que se incautaron dos toneladas de cocaína (Ministerio del Interior)
El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, en el lugar en el que se incautaron dos toneladas de cocaína (Ministerio del Interior)

Los conflictos entre bandas criminales en barrios de la periferia de Montevideo provocan a diario balaceras que preocupan a los vecinos y, en muchos casos, derivan en homicidios. La preocupación se ha extendido a la Policía y al gobierno, que este jueves anunció varios cambios en sus direcciones.

Tenemos la obligación, el deber, de generar más paz para la libertad de nuestros vecinos y ciudadanos”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa este jueves convocada para anunciar los cambios. Su cartera es la encargada de los temas de seguridad en el país.

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Vamos a seguir empujando intensamente para recuperar las esquinas y las calles del país como toda la ciudadanía lo reclama. Estos cambios van a ser una mejora sustantiva en lo que refiere a la seguridad de la población”, agregó el jerarca.

Policía Uruguay - Operación Jilguero

Negro recordó que la prioridad del gobierno de Yamandú Orsi es concentrar recursos en la seguridad para la próxima Rendición de Cuentas, que debe enviar antes del final del junio al Parlamento. Negro anunció que su intención es “reforzar el patrullaje, la tecnología y el personal policial”.

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La responsabilidad es muy grande y tenemos que estar a la altura. Estamos los ajustes de cara al Plan Nacional de Seguridad y a la Rendición de Cuentas”, explicó.

El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, fue cesado para que en su lugar asuma Alfredo Clavijo (hasta ahora subdirector de la Policía Nacional).

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Como subdirector de la Policía Nacional asumirá Julio Sena, hasta el momento director de Investigaciones de la Policía Nacional. Lotito, en tanto, pasa a esa unidad.

La hasta ahora directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira, fue sustituida por Jorge González, quien era el director general de Operaciones Especiales (recientemente creada). Esta unidad será ocupada por el comisario Fabián Monzón. Mientras que como director de Asuntos Internos, asumirá el comisario Julián Abraham.

La explicación oficial de estos cambios es que las funciones de cada dirección se adaptan mejor al “perfil” de los funcionarios que fueron designados. El ministro señaló que lo que se busca es “maximizar” los rendimientos y formar una “cúpula policial potente” para que quede al mando de toda la Policía Nacional del país.

El ministro del Interior, Carlos Negro, durante el operativo que frustró el intento de robo a un banco (Ministerio del Interior)
El ministro del Interior, Carlos Negro, durante el operativo que frustró el intento de robo a un banco (Ministerio del Interior)

En la conferencia de prensa, el ministro del Interior señaló que estos cambios no se agotarán en estos nombres porque los nuevos jerarcas propondrán sus nombres para tener a su personal de confianza.

Negro señaló que su cartera hace un monitoreo “permanente” de la coyuntura y, en función de eso, se tomaron las decisiones.

Los cambios se dan en un contexto en el que los conflictos criminales en varias zonas de Montevideo provocan tiroteos y homicidios, como ha publicado Infobae. Esta semana, por ejemplo, los vecinos del barrio Los Sueños relataron que llevaban varios días escuchando disparos por la noche.

El nuevo subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, el director de la Policía de Uruguay, José Azambuya y el ministro del Interior, Carlos Negro (Ministerio del Interior)
El nuevo subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, el director de la Policía de Uruguay, José Azambuya y el ministro del Interior, Carlos Negro (Ministerio del Interior)

Consultado sobre los cambios que esperan para la zona, Negro contesto: “Esperamos mejorar los resultados día a día. Así lo hicimos desde que asumimos, pero ahora queremos maximizar los recursos y optimizar el rendimiento. Vamos a mejorar día a día todas las cuestiones que nos reclaman los vecinos”.

El miércoles, en tanto, en una rueda de prensa Negro había dicho que le preocupa la situación de balaceras que se registra en varios barrios de Montevideo, en general por la noche. Lo que buscan las autoridades es tener un mayor control de las municiones que son utilizadas por estos delincuentes.

Estos cambios se dan en un contexto también en el que el Ministerio del Interior pone el foco en el Plan Más Barrio, definido como un buque insignia del gobierno para intervenir en los barrios atravesados por la guerra narco.

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