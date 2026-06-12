Con inmuebles desde USD 29.000, el Banco Ciudad lanzó una subasta online de propiedades sin herederos: cómo participar

El Banco Ciudad anunció una nueva subasta de inmuebles con herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria incluye una casa, un local comercial y departamentos de dos y tres ambientes ubicados en los barrios de Villa Urquiza, Paternal, Saavedra, San Nicolás y Balvanera.

De acuerdo con lo comunicado por el Banco Ciudad, los interesados podrán acceder a cinco lotes con precios base que arrancan en USD 29.600 para un departamento de dos ambientes en Balvanera, hasta USD 184.250 para una casa en Villa Urquiza.

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La subasta se realizará el próximo 26 de junio desde las 10 de la mañana de manera online a través de la plataforma oficial de la entidad. El proceso de subasta es 100% digital y se realiza por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

La subasta se realizará el próximo 26 de junio desde las 10 de la mañana de manera online a través de la plataforma oficial de la entidad

El banco detalló que, para participar, es necesario inscribirse en la web oficial hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta y realizar un depósito en garantía equivalente a un porcentaje del valor base de cada inmueble. El monto será reembolsado si el participante no resulta ganador o decide no ofertar.

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Vale mencionar que los fondos recaudados se destinan al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con la normativa vigente.

El detalle de los lotes ofrecidos en la subasta del 26 de junio:

Galván 3414 – Casa (Villa Urquiza)

Superficie terreno: 224,18 m²

Base: USD 184.250

Depósito en garantía: USD 5.527,50

Hora de remate: 10hs

Tte. Gral. Donato Álvarez 2254 – Local comercial (Paternal)

Superficie: 24,63 m²

Base: USD 30.150

Depósito en garantía: USD 904,50

Hora de remate: 10.45hs

Tte. Gral. Donato Álvarez 2254 – Local comercial (Paternal)

1,11% indiviso de UFN°1 en 20 de Febrero 5676 – Departamento de 3 ambientes (Saavedra)

Superficie cubierta: 62,38 m² / Superficie descubierta común de uso exclusivo: 221,20 m²

Base: USD 1.981

Depósito en garantía: USD 59,45

Hora de remate: 11.30hs

Parte indivisa: cuando se vende una parte indivisa, se trata de una porción respecto del todo, no de una parte física del inmueble. El comprador adquiere la porción subastada y resulta condómino de los titulares de las otras partes.

Bartolomé Mitre 1129 – Departamento de 2 ambientes (San Nicolás)

Superficie: 32,84 m²

Base: USD 34.442

Depósito en garantía: USD 1.033,28

Hora de remate: 12.15hs

Bartolomé Mitre 2061 – Departamento de 2 ambientes (Balvanera)

Superficie: 33,16 m²

Base: USD 29.620

Depósito en garantía: USD 888,60

Hora de remate: 13hs

Asimismo, el Banco Ciudad anunció una subasta pública de vehículos oficiales pertenecientes a la Cámara de Diputados, que se realizará el próximo 19 de junio, a partir de las 11 hrs., a través del sitio web oficial de la entidad.

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El remate está integrado por 13 lotes de automóviles usados, de las marcas Chevrolet, Peugeot y Volkswagen, entre los que se incluyen unidades Chevrolet Prisma, Chevrolet Spin, Chevrolet Cruze, Peugeot 408 y Volkswagen Bora. Los precios de base van desde $1.700.000, correspondiente a un Volkswagen Bora 2.0, hasta $6.000.000, para un Peugeot 408 Allure+ 2.0.

La subasta se realizará el próximo 19 de junio, a partir de las 11 hrs

“La subasta presenta alternativas de adquisición con valores competitivos, tanto para uso particular como profesional. Las unidades se ofrecen con distintas condiciones de conservación y funcionamiento, y cuentan con la documentación correspondiente para su transferencia al adjudicatario luego del remate”, aclaró el Banco Ciudad.

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Cómo participar

Inscripción y garantía: Para participar en la subasta, los interesados deben inscribirse previamente en el portal de subastas del Banco Ciudad. La inscripción requiere la constitución de una garantía equivalente al 10% del precio base de los lotes seleccionados. En caso de ofertar por varios lotes, la garantía deberá cubrir el 10% del total de las bases de todos los lotes elegidos.

La transferencia de la garantía debe realizarse antes de la inscripción y el comprobante debe adjuntarse en el portal. El plazo para inscribirse vence 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta.

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La garantía será devuelta a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los siete días hábiles posteriores a la subasta. En el caso de los adjudicatarios, la garantía se mantendrá hasta la cancelación total del saldo de precio.

Desarrollo de la puja electrónica: La postulación de ofertas inicia en la fecha y hora indicadas a través del portal. Las ofertas solo pueden presentarse mediante el sitio oficial. Cada participante puede realizar tantas ofertas como desee durante el tiempo que dure la subasta.

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Es posible efectuar más de una oferta por el mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor valor. Todas las ofertas presentadas tienen carácter irrevocable e irretractable.

El sistema permite visualizar en tiempo real la evolución de las ofertas, tanto en monto como en posición.

Adjudicación y pago: El participante que realice la oferta más alta recibirá una notificación por correo electrónico informando la preadjudicación. El comprador deberá abonar el 10% del precio de venta más IVA en concepto de comisión y el 20% del precio como seña, dentro de los dos días hábiles posteriores a la preadjudicación.

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El 80% restante deberá integrarse una vez que la subasta sea aprobada por la entidad vendedora y dentro de los siete días hábiles posteriores.