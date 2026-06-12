Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivo usando su tarjeta SUBE: cómo gestionar el beneficio

El beneficio permite viajar sin costo en colectivos nacionales y trenes utilizando la SUBE vinculada al CUD. Foto: Andina Noticias

A partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder a un descuento del 100% en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la tarjeta SUBE y sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La medida, anunciada por la secretaría de Transporte de la Nación, se implementa mediante la vinculación del CUD a la tarjeta SUBE registrada a nombre del pasajero.

La iniciativa “simplificar el acceso a este benefi cio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude”, informó la secretaría de Transporte. El objetivo es mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del transporte público. Para utilizar esta modalidad, es obligatorio vincular el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre de la persona beneficiaria.

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El nuevo sistema no reemplaza al mecanismo vigente, sino que convivirá con él. Las personas que prefieran continuar accediendo al beneficio mediante la presentación física del CUD podrán hacerlo. La tarjeta SUBE, entonces, se incorpora como una alternativa adicional, más simple y ágil, para viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y trenes.

La implementación de esta modalidad es gradual y coordinada. Comienza por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con la perspectiva de extenderse progresivamente al resto del país. El trabajo se desarrolló en articulación entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE.

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Cómo acceder al descuento del 100%

Para acceder al beneficio, las personas con discapacidad deben registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE, www.argentina.gob.ar/SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del martes 16 de junio y no hay plazo para adherirse. Una vez registrada la tarjeta, deben ingresar a la cuenta personal, dirigirse a la sección “Beneficios” y cargar el número de CUD, que tiene diez dígitos.

Luego de cargar el CUD, el usuario debe activar el beneficio mediante alguna de estas tres maneras:

● Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

● Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).

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● Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

En este último caso, en colectivos de jurisdicción nacional, es necesario informar al conductor el destino y apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación. En el caso de los trenes, la persona debe apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in) y volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

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El trámite para asociar la tarjeta SUBE y el CUD se realiza desde el sitio oficial y no requiere intermediarios

Si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, debe repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes. El descuento del 100% queda asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Para consultas sobre el beneficio, se puede acceder al sitio web de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse telefónicamente de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, al 0800-555-3472. Las preguntas frecuentes sobre la implementación de la medida estarán disponibles en el mismo sitio web.

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Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional en las que podrá utilizarse el nuevo sistema son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 19, línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

En relación a los trenes, el nuevo mecanismo funcionará en la líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y tren del Valle en Neuquén.

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