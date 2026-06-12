El régimen chino detuvo a un ciudadano estadounidense tras acusarlo de espionaje

Un agente de policía monta guardia junto a la Puerta de Tiananmen en Beijing, China. REUTERS/Maxim Shemetov

El régimen chino ha anunciado este viernes la detención bajo el cargo de espionaje de un ciudadano con pasaporte estadounidense y director de un grupo de estudios políticos con sede en Birmania, a tres días de que el líder de la junta militar birmana, el general Min Aung Hlaing, se reúna en Beijing con el presidente de China, Xi Jinping.

El detenido ha sido identificado como Min Zin, director ejecutivo del Instituto para Política y Estrategia - Birmania (ISP-M, por sus siglas en inglés), un grupo de estudios políticos especializado de un tiempo a esta parte en el seguimiento de la guerra que lleva azotando el país desde el golpe de estado liderado por el general en febrero de 2021.

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Horas antes de que el régimen chino anunciara la detención, fuentes próximas al caso habían avanzado la situación actual del analista al diario estadounidense The New York Times, ocho días después de que Min Zin fuera dado por desaparecido en la ciudad de Kunming, cerca de la frontera birmana.

Finalmente, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha confirmado en rueda de prensa la detención del analista “bajo sospecha de participar en espionaje y poner en peligro la seguridad nacional de China”, según declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg.

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Según las cifras que barajaba el Congreso de EEUU en 2024, en China había detenidos por entonces unos 200 ciudadanos estadounidenses. Algunos de ellos llevan más de una década entre rejas, como Dawn Michelle Hunt, condenada por narcotráfico.

El tema de los presos estadounidenses en China es una cuestión extremadamente sensible que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha tratado en persona y al máximo nivel con su homólogo chino, Xi Jinping durante su primer encuentro en 2017 y más recientemente durante la última visita del mandatario estadounidense a China hace un mes.

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A su regreso de Pekín, Trump reiteró su compromiso de lograr la liberación de los presos políticos con la esperanza de convencer al presidente chino si finalmente decide visitar Estados Unidos en septiembre de este año, tal y como quedaron.

Min Zin era sospechoso de “participar en actividades de espionaje que ponen en peligro la seguridad nacional de China”, dijo el vocero del ministerio, Lin Jian.

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No es habitual que Beijing detenga a un ciudadano estadounidense por acusaciones relacionadas con la seguridad nacional. El caso se produce apenas un mes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reuniera con su homólogo chino, Xi Jinping, en la capital, mientras ambas naciones buscan recomponer su turbulenta relación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), estrecha la mano de su homólogo chino, Xi Jinping, tras una visita a los jardines Zhongnanhai, en Beijing, el 15 de mayo de 2026. (Evan Vucci/Pool Foto vía AP, archivo)

Un activista birmano que conoce a Min Zin señaló que desapareció el 3 de junio después de viajar a Kunming, en la provincia china de Yunnan, para asistir a una conferencia. El activista, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias gubernamentales y a ser detenido, indicó que Min Zin ya había visitado China en múltiples ocasiones.

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Min Zin fue activista estudiantil durante el levantamiento de 1988 en Myanmar, un movimiento encabezado por estudiantes al que el gobierno de la época respondió con fuerza militar. Con el tiempo, solicitó asilo en Estados Unidos. En la actualidad no estaba involucrado en ninguna actividad de protesta directa, afirmó el activista.

Min Zin es el fundador de un centro de estudios llamado ISP Myanmar, que en los últimos años ha escrito sobre la política exterior china y el comercio con Myanmar, ubicado en la frontera suroeste de China. El centro participaba en intercambios habituales con instituciones similares chinas y había realizado publicaciones sobre temas como las exportaciones de tierras raras de Myanmar al gigante asiático.

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Además, el activista es candidato a una maestría en la Universidad de California, Berkeley.

Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata de Min Zin.

“Las circunstancias en torno al misterioso arresto de Min Zin son extremadamente preocupantes, igual que la aparente acusación de espionaje”, dijo Joe Freeman, investigador sobre Myanmar para el grupo de defensa de los derechos humanos.

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(Con información de Europa Press y AP)