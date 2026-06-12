San Juan de Lurigancho: seis personas resultan heridas en accidente entre auto y mototaxi

Un accidente de tránsito dejó seis heridos la noche del último jueves en la urbanización Chacarilla Otero en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho. El choque involucró a una mototaxi en la que viajaba una familia y a un auto que, tras el impacto, terminó contra el muro de la estructura elevada del Metro de Lima, según relataron testigos y fuentes de atención de emergencia en la zona.
De acuerdo con información de Buenos días Perú de Panamerican TV, en la motocicleta de tres ruedas se trasladaba una madre junto a sus tres hijos menores de edad. Los cuatro resultaron con lesiones y recibieron asistencia inmediata. El conductor de ese vehículo también quedó herido. En tanto, el chofer del carro, de color gris, fue atendido por paramédicos y presentó golpes de menor consideración.
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Vecinos y transeúntes indicaron al medio que el choque ocurrió cuando la mototaxi intentó cruzar la avenida, una vía de alto tránsito. Según esa versión, el conductor del vehículo menor habría ingresado al cruce sin advertir que la otra unidad se aproximaba. El conductor del auto, siempre de acuerdo con lo señalado por testigos, intentó realizar una maniobra para evitar la colisión, pero no logró detenerse a tiempo.
Tras el primer impacto, el carro avanzó unos metros y se estrelló contra el muro del Metro de Lima, lo que incrementó los daños materiales y generó momentos de tensión entre quienes se encontraban cerca del punto del siniestro. En la zona se concentró un grupo de residentes que alertó a las autoridades y pidió apoyo médico, debido a la presencia de niños heridos.
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Atención de emergencia y traslado de heridos
A los pocos minutos llegaron paramédicos, unidades del Cuerpo General de Bomberos, efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo del distrito. Los equipos de respuesta estabilizaron a los afectados y coordinaron su traslado.
Las víctimas, entre ellas los tres menores, fueron evacuadas hacia un hospital para una evaluación médica completa. En el lugar, el personal de emergencia brindó primeros auxilios y aseguró el perímetro para permitir el trabajo de rescate y evitar nuevos incidentes en una avenida con circulación constante.
Investigación policial y vehículos en comisaría
La Policía trasladó ambos vehículos a la comisaría para las diligencias correspondientes. Según se informó, el conductor del automóvil, quien presentaba lesiones leves, también fue llevado a la dependencia policial para rendir su manifestación dentro de la investigación.
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El material de las cámaras de seguridad instaladas en el sector será importantes para precisar los detalles del accidantes. Además, con esas imágenes buscarán determinar establecer responsabilidades, tanto del conductor de la mototaxi como del chofer del auto.
Reclamo vecinal por seguridad vial
Residentes de la zona afirmaron que en ese tramo de la avenida Próceres de la Independencia se reportan accidentes con frecuencia. Atribuyeron ese problema a la falta de respeto a las señalizaciones y a la velocidad con la que algunos conductores circulan por la vía, especialmente en horas de mayor congestión.
La investigación quedó a cargo de la Policía, que deberá establecer si existió imprudencia, exceso de velocidad u otra infracción. Mientras tanto, los vecinos insistieron en la necesidad de reforzar el control del tránsito en el sector para reducir el riesgo de nuevos choques.
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