El ex comandante Zavalla –en diálogo con Infobae– explica la situación a la que se enfrentan los marinos con seguridad de haber asumido el aislamiento durante largos años de navegación. "A la falta de comunicación se acostumbra uno y también la familia. Al estar bajo el agua, ignoras lo que pasa en el exterior". Parece no haber sufrido la falta de comunicación. No reniega de las condiciones a las que se tuvo que enfrentar cuando decidió formar parte de las Fuerzas Armadas.