Delcy Rodríguez llegó a Países Bajos para representar a Venezuela ante la CIJ en la disputa con Guyana por el Esequibo

Delcy Rodríguez dijo que viaja a La Haya para "defender" los derechos de Venezuela sobre el Esequibo (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a Países Bajos para liderar la defensa de su país en la disputa por el territorio del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Su viaje marca un momento clave en el diferendo territorial con Guyana, en un escenario internacional donde Caracas busca reafirmar lo que denomina sus “derechos históricos” sobre la región en litigio. Asimismo, la mandataria chavista encabeza la delegación venezolana en medio de un contexto político especialmente sensible tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Se trata, además, de la primera salida oficial de la funcionaria fuera del Caribe desde que asumió la presidencia encargada de Venezuela.

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Rodríguez anunció en una alocución transmitida por la televisora estatal que su misión principal será exponer ante el tribunal internacional los argumentos de Venezuela y defender la soberanía nacional sobre el Esequibo, una zona de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que constituye cerca de dos tercios del territorio guyanés actual y alberga importantes yacimientos minerales y reservorios de petróleo.

“Me corresponde viajar en las próximas horas para defender a nuestra patria”, había declarado el sábado durante su intervención televisiva. La funcionaria subrayó que su participación personal en las audiencias públicas de la CIJ responde a la importancia crítica que Caracas otorga a la controversia fronteriza con Guyana.

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El proceso judicial inició el pasado viernes y se extenderá hasta el 11 de mayo. Durante estos días, ambas delegaciones presentan sus argumentos ante el tribunal, que analiza la validez de las reclamaciones históricas y jurídicas sobre el Esequibo. La delegación venezolana, encabezada por Rodríguez, se apoyará en un equipo legal que expondrá lo que denomina “la verdad y las razones históricas” que sustentan la demanda nacional sobre el territorio.

Un miembro de la Asamblea Nacional sostiene un mapa que muestra la disputada región de Esequibo como parte de Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La intervención de la presidenta encargada ocurre tras las declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, quien desde La Haya reiteró la postura oficial de su país. Gil aseguró que la única vía legítima para resolver la controversia es la negociación directa entre las partes, sin la intervención de terceros. “La única vía, que es donde va a concluir esta controversia, es la negociación directa, cara a cara, sin intervención de terceros”, afirmó el canciller. Además, Gil rechazó los argumentos presentados por la delegación guyanesa, calificándolos como “negacionistas” y “repetitivos” al considerar que niegan incluso la función de la propia corte internacional.

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En paralelo al desarrollo judicial, la situación en la frontera entre Venezuela y Guyana evidencia un aumento en las tensiones militares. La Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, por sus siglas en inglés) reportó recientemente que sus patrullas fueron objeto de ataques armados en dos ocasiones mientras realizaban tareas de seguridad en el río Cuyuni, en la Región Siete, próxima al área en disputa. “Nuestra patrulla enfrentó fuego hostil dos veces”, comunicó la GDF, señalando que los incidentes se produjeron durante la escolta de embarcaciones civiles. Según el parte oficial, no se registraron heridos, aunque las autoridades reforzaron la presencia militar en la zona, priorizando la salvaguarda de la integridad territorial y la seguridad de las comunidades limítrofes.

Estos hechos se suman a un episodio previo en el que un soldado guyanés resultó herido por disparos contra una lancha de patrulla en el mismo sector. Las autoridades de Guyana consideran estos ataques como actos hostiles y han reiterado su compromiso con la protección de la zona en disputa.

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En los últimos días se registraron incidentes en la frontera entre Venezuela y Guyana en medio de la disputa jurídica en La Haya (AP foto/Juan Pablo Arraez)

El origen del litigio territorial entre Venezuela y Guyana se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del Esequibo a la entonces Guayana Británica. Caracas declaró nulo ese laudo en 1962, alegando irregularidades en el proceso. Uno de los abogados que representó a Venezuela, Severo Mallet-Prevost, dejó constancia en un memorándum póstumo sobre la supuesta colusión entre los árbitros, lo que habría motivado una decisión desfavorable para Venezuela. En 1966, ambos países firmaron el Acuerdo de Ginebra, que establece la búsqueda de una solución mutuamente aceptable a la disputa. Para Caracas, este acuerdo constituye el marco legítimo para cualquier resolución del diferendo.

La postura guyanesa, en cambio, sostiene que la vía judicial es el único mecanismo válido para zanjar la controversia. En 2018, el gobierno de Georgetown presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia solicitando el reconocimiento del laudo de 1899 y la delimitación definitiva de la frontera. Venezuela, en respuesta, ha rechazado la jurisdicción de la CIJ, insistiendo en la negociación bilateral como único camino para resolver el conflicto territorial.

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Mientras la CIJ analiza los argumentos de ambas partes, la visita de Delcy Rodríguez a Países Bajos representa un movimiento diplomático relevante por parte del gobierno venezolano. Caracas busca reforzar su posición en un momento en que la controversia por el Esequibo concentra la atención internacional y la frontera permanece bajo vigilancia por el incremento de la actividad militar. La resolución del tribunal será determinante para definir el futuro del histórico litigio entre los dos países sudamericanos.