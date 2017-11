"Ojea fue párroco mío en Santa Rosa [Av. Belgrano y Pasco, en Capital Federal], en 1988, cuando yo era un cura recién ordenado -recuerda Pepe Di Paola ante la consulta de Infobae– Aprendí mucho con él, nos hicimos realmente muy buenos amigos, porque como cura joven me encontré con un sacerdote que tenía una mirada muy amplia. Se ocupaba mucho de la evangelización pero también del trabajo social. Trabajábamos con la gente que venía a la parroquia, Santa Rosa es una Iglesia histórica, un santuario además y abarca el barrio de San Cristóbal, Congreso y Once, barrios muy populosos. Pero él quería llegar a toda la gente del barrio. Íbamos a las escuelas, no sólo religiosas, sino también estatales. Tratábamos de armar actividades conjuntas. Fue una época muy linda, trabajamos juntos cuatro años. Ojea nos proponía ir a trabajar a casas tomadas, con los encargados de edificios, se trabajaba mucho con los niños, jóvenes, adolescentes".