— Yo creo que no, creo que nos hemos perdido en nimiedades, en mezquindades. No se puede generalizar en esto, sería impropio, injusto, pero creo que muchos, hablo desde quienes nos presentamos como miembros de la Iglesia, nos dejamos ganar a veces por este tristísimo clima de confrontación. Y lo minimizamos al Papa, lo metimos en nuestras peleas. Y hay un mensaje, el mensaje que el Papa grabó para los argentinos, por fuera de todas las estructuras, como es su estilo, que acá no podía ni debía sorprender porque lo conocíamos, y en ese mensaje, nos dijo "lamentablemente tengo tantas ganas de ir, yo sigo siendo argentino, viajo con pasaporte argentino, pero no voy a poder ir este año". Y ahí dijo algo que parece una obviedad, que el mundo es más grande que la Argentina. Y que nos tenga que decir eso… Y la escasa difusión que tuvo ese mensaje, incluso por los canales propios de la Iglesia… Por eso nuestro empeño está en contribuir a que ese sentimiento de entusiasmo que generó el pontificado de Francisco, que es plural además, abierto, excede los cauces propios de la institución, podamos expresarlo a través de acontecimientos como éste, como el de la Jornada.