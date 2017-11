"La jornada es para todos los hijos de Dios -aclara Baliña-, tener más plata o más instrucción o más medios no nos hace más o menos humanos, no hay gente más o menos importante que otra; queremos que gente en cuyos hábitos no está el encontrarse con los pobres experimente la alegría del encuentro. Todos tenemos alguna clase de pobreza y todos tenemos algo que aportar. El que no tiene bienes materiales aporta algo más valioso aún. El encuentro nos saca de nuestro encierro, de nuestra falsa seguridad; ese pobre que me convoca a salir de mi comodidad, me ayuda a crecer".