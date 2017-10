Hasta las 22.20, hora en que Carlotto dio la noticia, otro era el acto de Abuelas. Videos conmemorativos, repaso de la historia (hubo aplausos para Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner), un show de Magdalena Fleitas y un stand up. Y finalmente Gustavo Santaolalla, con Arco Iris, cerraba el acto por los 40 años de la institución. Antes de arrancar con es "una canción que sabemos todos", después de varios temas, incluidos los de la película 'Secreto en la montaña' por los que ganó un Oscar, el músico pidió que subieran las abuelas y las besó una por una. También invitó a acompañarlo en el piano a Ignacio Montoya Carlotto, "Pacho" para la familia que prefiere llamarlo por su sobrenombre porque así lo llaman todos y evitan nombrarlo como él eligió y no Guido, como pensaba llamarlo su madre Laura Carlotto. Unas catorce o quince abuelas (algunas por problemas de salud no pudieron asistir) tardaron en poder subir. Tres se movilizan con sillas de rueda, otras tres se apoyan en sus bastones, entre ellas Estela Carlotto la presidente de la institución. Entonces Santaolalla, sus músicos y Carlotto arrancaron con "Mañanas silvestres". Una abuela más ágil se animó a bailar mientras otras se movían en su lugar. Algunas, que pasan los 90, no se resignan ni a las canas y llegaron impecables, teñidas, peinadas de peluquería y vestidas para una celebración que suele ser más de alegría que de tristeza, incluso cuando no hay anuncios como el encuentro de un nieto.