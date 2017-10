– Los ingresos de las mujeres son un 27% menos que los de los varones, las mujeres le dedicamos mucho más tiempo a los cuidados de nuestros hijos, de los mayores y es un tiempo en que no podemos poner esa energía en otras cuestiones como el trabajo. Hay una responsabilidad asignada que también limita algunas cuestiones, no porque no sea hermoso cuidar hijos, sino porque no tiene porque ser pensado solamente o exclusivamente como una responsabilidad femenina ni maternal. Hay muchas personas y muchas instituciones que contribuyen a ese tipo de cuidados, como bien dice un proverbio africano: "Para criar un niño se necesita toda una aldea".