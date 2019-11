En diálogo con Infobae, Mariel El Jaber, entrenadora de atletismo IAAF y profesora de educación física, dio las bases para un correcto programa para incrementar la velocidad a la hora de correr: “Al analizar las planificaciones de corredores no profesionales en su mayoría contienen 80 o 90 por ciento de trabajos de correr, como por ejemplo series, cuestas, fondos, fartlek, etc y un 10 a 20% de trabajos de fuerza como el core, postura, etc, y pareciera que running es opuesto a fuerza o que la fuerza fuera perjudicial al running, sin embargo la fuerza es la base de todo ”.