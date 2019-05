Hay de todo. Veamos algunas situaciones habituales. En carreras donde se premia a los primeros por categorías y no sólo a los que ganan la general (son pocas, y más comunes en el interior del país) se compite con las personas de un mismo rango de edad. Pueden estar divididos cada cinco o diez años dependiendo de la cantidad de inscriptos, o el criterio del organizador. Así es como algunos al anotarse acusan fechas de nacimiento que no coinciden con las del DNI, con el afán de ganarle a personas mayores, injustamente. Y hasta ha habido casos de hombres que se inscriben como mujeres, o que corren con el dorsal y/o chip (dispositivo que toma los tiempos en las carreras) de otra persona haciéndola acreedora de un tiempo que no hubiera podido hacer por sí misma. En las carreras de aventura especialmente, otra trampa posible se da en las categorías de equipos, donde se corre junto a otra persona y en general hay que ir todo el tiempo juntos (salvo en las modalidades de postas). Si uno corre en categoría individual, no debe recibir ayuda de otro corredor. Pero en algunas pruebas en equipo esto sí se permite. Así sucede que algunos anotados como individuales se ayudan (especialmente hombres a mujeres) pasando como si fueran equipo cuando en realidad no corren como tales.