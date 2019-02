"Al principio, lo hacía sin sentido, sólo pensaba en poder correr 10 kilómetros y salía con el celular para escuchar música. Después empecé a usar apps como runtastic, endomondo o nike plus. Seguía con el celular que me molestaba. Pero cuando me acerqué a un running team, me planificaron trabajos específicos con ritmos y distancias que no sabía bien cómo medir. Ahí me compré mi primer garmin connect o pulsometro. Con eso controlaba mis pulsaciones, porque es un dato importante: te marca cuando estás al límite del sobreentrenamiento, es clave no forzarse sino ir aumentando la capacidad aeróbica a la vez que se trabaja la fuerza de los miembros, la buena postura, etcétera".