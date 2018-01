Así se desprende de una reciente investigación publicada en el The Journal of the American Osteopathic Association, que analizó la influencia sobre el rendimiento de entrenar en conjunto o en soledad. En el estudio los expertos del Centro Médico Lankenau, en Pensilvania (Estados Unidos), demostraron que la primera modalidad redunda en una mejora física (24.8 por ciento), mental (12) y emocional (26), y en una reducción del 26,2 por ciento en el nivel de estrés.