Viceministra de Defensa se pronunció ante acusaciones sobre presión política para despedir a trabajadores de Urrá

La viceministra afirmó que se trata de una estrategia para desprestigiar su trabajo - crédito MinDefensa/Urrá

De cara a la segunda vuelta electoral, llama la atención una denuncia en la que contratistas afirman que la viceministra de Defensa estaría ejerciendo presión para despedir a los seguidores de Abelardo de la Espriella de la Hidroeléctrica Urrá.

Uno de los testimonios es el de Alejandro Padrón Pardo, que en diálogo con Semana indicó que se ha registrado una ola de despidos que tendrían como factor en común una supuesta orden de Angélica Verbel, viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa.

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Padrón Pardo indicó que fue despedido el 22 de abril de 2026 y señaló a la viceministra como responsable de su desvinculación. “La viceministra de Defensa, Angélica Verbel, haciendo uso ilegal, arbitrario e indebido de información obtenida de mis redes sociales y con el único propósito de perseguirme políticamente, acudió a un video grabado en el año 2024, cuando yo no era funcionario de Urrá y cuando el doctor Abelardo de la Espriella no ostentaba la condición de candidato presidencial“, declaró al medio citado, en el que indicó que no tiene ningún tipo de cercanía con el aspirante a llegar a la Casa de Nariño.

Viceministra de Defensa se defendió de las acusaciones

La viceministra Angélica Verbel López negó injerencia en Urrá y pidió que cualquier acusación sea presentada ante las autoridades competentes - crédito Ministerio de Defensa

En diálogo con Infobae Colombia, luego de que la Hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado en el que desmintió las acusaciones realizadas por Alejandro Padrón Pardo, la viceministra Angélica Verbel negó tener algún tipo de injerencia en la empresa mencionada.

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“Desconozco la razón o el objeto de tales aseveraciones. No tengo ninguna injerencia en Urrá tal como lo mencionan. No trabajo y nunca he trabajado en esa empresa. Quisiera dejar claridad de que mi trabajo se limita exclusivamente a las funciones que ejerzo como viceministra de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional”.

Verbel afirmó que no conoce a las personas mencionadas en el informe noticioso y rechazó que se le vincule para lo que calificó como una estrategia para desprestigiar su trabajo y el de la cartera.

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“No conozco al señor Alejandro Padrón y rechazo cualquier afirmación que pretenda atribuirme decisiones relacionadas con su situación laboral. No sé quién es el señor Eric José Guerra, al que también mencionan”.

Padrón afirma que fue despedido por ser simpatizante de la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @apadronpardo/Instagram

Debido a la gravedad de las acusaciones, la viceministra pidió que los contratistas la denuncien formalmente con las pruebas que tengan en su contra, puesto que hasta el momento esto no se ha registrado.

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“Desconozco las razones que lo llevan a realizar tales señalamientos. Reitero que no tengo participación ni injerencia alguna en decisiones administrativas o laborales en esa empresa. Si cualquiera de las personas que formula estas acusaciones considera tener pruebas que respalden sus afirmaciones, corresponde que las presenten ante las autoridades competentes. Las acusaciones públicas deben sustentarse en hechos verificables y no en especulaciones”.

Por último, anticipó que está considerando comenzar un proceso legal contra los individuos que han afirmado que fueron despedidos por presión política liderada por ella.

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“Rechazo cualquier intento de atribuirme responsabilidades sobre eventuales situaciones que afecten la integridad de cualquier persona. Se trata de afirmaciones graves, temerarias e infundadas que carecen de evidencia alguna, merecen es una denuncia por mi parte”.

La empresa Urrá niega presiones políticas en sus decisiones administrativas y despidos recientes - crédito prensa Urrá

En el comunicado publicado por la hidroeléctrica se alejaron de las denuncias contra la empresa y aseguraron que todas las decisiones internas han sido tomadas de manera legal.

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“El presidente de la empresa Urrá ejerce sus funciones con plena autonomía administrativa, conforme a las competencias que le otorgan la ley, y los estatutos de la empresa. Asimismo, rechaza de manera categórica falsas afirmaciones sobre intromisiones de terceros en la toma de decisiones o que estas obedezcan a temas de índole político. Todas las decisiones son adoptadas en el ejercicio de la gobernanza administrativa y adoptadas bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico”.